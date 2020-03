Coronahelte går viralt: Udrydder kedsomhed

I en time hver formiddag har de den seneste uge undervist om sex, tænder, ører og hænder live på Facebook. Og cirka 25.000 Facebook-profiler har hver formiddag kigget med.

- Vi kan se, at ud af de tusindvis af profiler, der følger med, så sidder der to-tre mennesker ved hver skærm, siger 42-årige Asser Øllgaard, der er uddannet biolog og er ansvarlig for den afdeling, der har at gøre med formidling, naturbevarelse og forskning, i Randers Regnskov.

- Så vi laver biologiundervisning, der svarer til en Coldplay-koncert i Parken. Det er jo helt vildt. Vi havde aldrig troet, at det ville blive så stort.

Kunne være sjovt

Asser Øllgaard er den ene af to værter på Randers Regnskovs Facebook-kanal, der underviser danske, skolehungrende børn - og deres hjemmearbejdende eller karantæneramte forældre.

- Ja, det er jo helt vildt mange, der kigger med. Hvis I ikke havde troet det, hvad tænkte I så, inden I gik i gang?

- Vi havde tænkt det samme, som vi altid gør. Nemlig, at det kunne være sjovt at lave. At vi gør nogle skolebørn klogere, gør det bare endnu federe, lyder det begejstret fra Asser Øllgaard.

Spontan idé

Asser har tidligere deltaget og undervist i tv-udsendelser på for eksempel DR, ligesom han og makkeren Brian Rasmussen ofte før har lavet videoer til sociale medier.

Alligevel er denne succes med live-undervisning opstået meget spontant, fortæller Asser.

- Idéen opstod bare et døgns tid, før vi sendte første gang. I løbet af i lørdag begyndte de første tanker at forme sig, men beslutningen om at gøre det blev først truffet søndag midt på dagen. Så det er gået hurtigt.

- Men det er fantastisk. For mig er det magisk. Jeg får lov at udbrede min begrejstring for naturen, og det ryger ud til alle.

Alle aldersgrupper er med

- Minder I på den måde om et program som 'Lille Nørd' fra DR Ramasjang?

- Ja, på mange måder, men forskellen er, at vi ikke henvender os til en særlig aldersgruppe. Mange skriver til os og spørger: hvilket klassetrin er det møntet på? Men det har vi ikke rigtig taget stilling til. Det gør vi i hverdagen i skoletjenesten, når vi får besøg af folkeskoler, men når vi sender via Facebook, så er det til alle.

- Og det lykkes, kan vi se på de tilbagemeldinger, vi får. Der er folk på tre år, der er blevet grebet, og der er 45-årige og 80-årige, der sidder og følger med og synes at det er fedt, fortæller biologen, der gør meget ud af at understrege, at børn godt kan blive grebet af naturfag og andre 'tunge' emner, 'uden at man behøver at pjatte sig til deres opmærksomhed'.

Brian Rasmussen (tv) er chef for udstillingsafdelingen i Randers regnskov, mens Asser Øllgaard (th) er chef for biologiafdelingen samme sted. De er i disse skolelukkede dage i kæmpe succes på nettet. Screendump fra Randers Regnskovs Facebook.

Fortsætter, medmindre...

- Jeg lader ikke som om, jeg er et barn. Jeg er voksen, der bare rigtig godt kan lide natur – og det reagerer børnene altså positivt på, siger Asser Øllgaard, der lover, at han og Brian fortsætter med at sende så længe skolerne holder lukket - i første omgang to uger. Medmindre, selvfølgelig, at sygdom spænder ben for sendeplanerne, for, som han siger:

- Hvis vi bliver syge, sætter det en naturlig begrænsning, men hvis vores kolleger bliver syge, så er der måske ikke nogen til at passe på dyrene og give dem mad. Så er vi altså nødt til at prioritere det, fremfor at sende live.

- Vi har dog også et formidlingsansvar, som vi sætter meget højt, siger han og supplerer smågrinende:

- Og så ved vi også, at en del forældre er meget glade for os, fordi vi giver dem en halv times arbejdsro – det er vi også glade for at kunne bidrage til.