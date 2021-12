Coronahotline ramt af massive ventetider

Der er tryk på opkaldene til coronahotlinen for smitteopsporing. Hvis du skal igennem til coronahotlinen, så skal du i snit vente 104 minutter på at komme igennem.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som står opsporingen, på deres hjemmeside.

Over for Ekstra Bladet bekræfter styrelsen de ekstremt lange ventetider. Det skyldes alene, at mængden af opkald er langt over det normale.

- Vi har ikke nogle meldinger om tekniske problemer, lyder det fra styrelsen.

Tidligere onsdag var der op mod halvanden times ventetid, hvilket er langt over, hvad styrelsen selv estimerer.

Ifølge Stryelsen for Patientsikkerheds egen hjemmeside burde den forventede ventetid være 22 minutter.

Højeste smittetal nogensinde

De lange ventetider kommer, efter at der er blevet påvist et rekordhøjt antal coronasmittede i Danmark med 5120 tilfælde siden i går.

Ifølge regeringen skyldes den stigende smitte blandt andet, at mange danskere endnu ikke har fået deres tredje stik med en coronavaccine.

- At tage imod det tredje stik er noget af det allervigtigste, man kan gøre nu. Derfor er det afgørende, at kommuner og regioner får skruet op for kapaciteten, så ingen skal vente på vaccinen, lød det fra Mette Frederiksen på onsdagens pressemøde.

Tredje led skal i isolation

Den nye coronavariant, omikron, kommer unægteligt til at sende flere i isolation i de kommende dage.

For at forsinke den nye variants indtog, skal ikke kun nære kontakter i isolation, men også nære kontakter til nære kontakter.

Ifølge anbefalingerne skal man testes negativ på første-, fjerde- og sjettedagen, hvis man er nærkontakt til en omikron-smittet. Det gælder både for nærkontakter i andet og tredje led.