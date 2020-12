Coronajulen er meget anderledes end julen sidste år

Efterhånden er de sidste gaver ved at være købt ind. Gaverne er ekstra vigtige nu, hvor så meget andet er ændret i julen.

Ikke bare har alle julefrokoster og julekomsammener være aflyst, men coronaen har også indskrænket selve juleaften og de traditionsrige juledage.

Juleanden er der ikke lavet om på, men myndighederne anbefaler, at man ikke er for mange i køkkenet på samme tid. Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix

Danskerne anbefales højst at være ti sammen juleaften - og helst kun mennesker, man plejer at være sammen med. Eller som statsministeren sagde: 'Ti er en anbefaling. Det betyder ikke, at I ikke må være færre.'

Myndighederne anbefaler også, at man enten har separat tagtøj til julemaden - eller at man udnævner en ved bordet til at øse op til alle de andre. Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix

Og mange danskere har forstået, at det er klogt ikke at rejse til den anden ende af landet og bo hos de gamle bedsteforældre. De har også forstået, at det er klogt at lade sig teste inden juleferien - eller at have været i selvisolation en uges tid op til højtiden, så man er på den sikre side.

Og denne situation har ikke ændret sig siden sort-hvid-dagene. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Mange af de danskere, Ekstra Bladet har talt med på gaden, har også forstået budskabet fra myndighederne om sikkerhedsreglerne til selve juleaften, hvor kædedans om juletræet og salmesang ikke anbefales.

Coronaen dæmpede ikke juletrængslen i København

Det gør til gengæld håndsprit, afstand, separat tagtøj ved bordet, separate slik- og kageskåle plus en masse andre forholdsregler, som myndighederne har listet op for befolkningen.

Hos Leonora-Marie Christensen-Schønemann, København, er der lavet meget om på juletraditionerne i år. Foto: Jonas Olufson

Leonora-Marie Christensen-Schønemann, København: - I min familie har vi lavet meget om på julen. Alle forudgående arrangementer har været aflyst, og da min mor er kronisk syg, har vi også ændret på forholdene selve juleaften. Først måtte vi jo forholde os til, hvem der skulle være sammen med hvem. Familien er spredt ud over landsdelene, så vi har valgt at splitte den op juleaften, og hjemme hos os er vi fire. Det betyder, at jeg ikke kommer til at se mine fætre denne jul. Normalt kan vi være et sted imellem 12 og 25 juleaften, så det er virkelig anderledes i år. I vores familie har vi valgt at køre sikkert, og sådan tror jeg, at mange har det.

Sagas far, Christoffer Poulsen, ville gerne fortælle om familiens juleændringer, men Saga krævede løn for at stille op: En is (i kulden). Foto: Jonas Olufson

Christoffer Poulsen og Saga, Vipperød: - Der er virkelig mange ændringer i vores jul i forhold til, hvad vi plejer. Vi skal kun være seks i stedet for de 12, vi normalt samles juleaften. Men vi har besluttet at dele jule op og holde den med de helt nære familiemedlemmer. Det er måske lidt kedeligt - men better safe, than sorry - som man siger. Det skyldes ikke mindst, at vi i familien havde en barnedåb i november, hvor vi på trods af sikkerhedsforanstaltninger endte med at have otte, der var smittet med corona. Det var en forskrækkelse. Så vi er meget opmærksomme på, at det hele skal glide uden problemer.

Louise Jensen (tv.) var coronasyg tidligt i marts, og Simone Sigfredsen har lige været i karantæne på grund af en kollega. Hun vil desuden testes inden jul. Foto: Jonas Olufson

Louise Jensen og Simone Sigfredsen, København: - Der er ingen bedsteforældre i nogen af vores juleaftner. De har meldt fra, fordi de enten ikke vil rejse, eller fordi de vælger at passe på sig selv. Det ville jo være skrækkeligt at blive syg nu så tæt på en vaccine. Så intet er som det plejer. Julen bliver holdt i den helt tætte boble. Simone vælger i øvrigt at lade sig teste inden jul, mens Louise var syg i marts med alle symptomer på covid. - Jeg blev aldrig testet dengang, fordi alle symptomerne var så åbenlyse, og eftervirkningerne med intet at kunne smage og lugte, var der også, så jeg er nok ikke så farlig at være sammen med.

Bomuldshunden Molly får også lov til at være med juleaften, forsikrer Frederik Holm-Larsen og Olivia Simonsen. Foto: Jonas Olufson

Frederik Holm-Larsen og Olivia Simonsen, Lyngby: Vi plejer at være 12 juleaften, men vi skal kun være seks, og det er bl.a. det ene sæt bedsteforældre. De fik selv valget. Derudover er alt aflyst. Der er ingen familiebesøg i juledagene. Vi er meget opmærksomme på smittetruslen, for som det spreder sig i øjeblikket, ser det ud til at være alt for nemt at blive smittet. Derfor har vi valgt en test igen inden jul - bare for at være på den sikre side.

Mikkel Wolf er blevet julevært, fordi der er bedre plads i hans stue. Foto: Jonas Olufson

Mikkel Wolf, København: - Alle arrangementer i min familie er lukket ned, og selve juleaften er flyttet hjem til os, fordi vi har bedre plads, så der derfor kan skabes bedre afstand. Vi bliver syv, og det er et sæt bedsteforældre samt min egen familie-boble på fem. Derfor har jeg også været nødt til at gå ud og købe nye ting til hjemmet: Et juletræstæppe og en stjerne til toppen af træet. Det kan vi ikke undvære. Alt andet til juleaften er efterhånden på plads, så nu kan vi bare stille og roligt glæde os.

Jul er jul - og jul skal holdes