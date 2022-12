Coronakaos i Kina: Flere tusind daglige dødsfald

Coronasmitten går i den grad på omgang i Kina, og det samme gælder de coronarelaterede dødsfald.

Den seneste melding lyder, at landet kæmper med omkring 9000 daglige dødsfald i øjeblikket, som kan knyttes til virussen. Det er dobbelt så mange sammenlignet med ugen før.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge den britiske sundhedsdatavirksomhed Airfinity, som indsamler data fra kinesiske provinser.

Stemmer ikke overens

I november indførte Kinas hovedstad, Beijing, en 'zero covid-19'-politik, som kræver, at befolkningen bliver PCR-testet hyppigere, og at asymptomatiske tilfælde blive undersøgt nøjere.

Det er ført til, at smittetallene har været støt stigende siden.

Ifølge den britiske virksomhed Airfinity har Kina angiveligt haft 100.000 coronarelaterede dødsfald siden 1. december.

Virksomheden forventer, at virussen vil toppe i midten eller slutningen af januar med 3,7 millioner daglige smittetilfælde og 25.000 daglige coronarelaterede dødsfald.

Det er dog helt modsat af det, de officielle sundhedsmyndigheder i Kina har meldt ud. Siden 7. december har myndigheder registreret 10 dødsfald som følge af covid.

Myndighederne mener ikke, at der er tale om et coronarelateret dødsfald, hvis en person dør efter at være testet positiv for corona og samtidig har en anden sygdom inde på livet.

Og det stemmer godt overens med tallene fra Johns Hopkins University eller Worldometer, som indsamler data fra verdens sundhedsmyndigheder. Her er Kina heller ikke i nærheden af at have så voldsomme smitte- og dødstal, som Airfinity mener.

Her bliver en coronapatient behandlet på et hospital i den kinesiske by Tianjin 28. december. Foto: Noel Celis, Ritzau Scanpix

Usikkerhed giver anledning til test

Den usikre udvikling i Kina og den udbredte tvivl om de officielle data har fået USA, Indien, Italien, Taiwan og Japan til at indføre nye indrejseregler for kinesiske statsborgere.

Rejsende til USA fra Kina skal fra 5. januar kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end to døgn gammel, før de må rejse ind i landet.

Trods stigende smitte med coronavirus i Kina er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvorvidt det vil få nogen betydning for coronasituationen i Danmark.

Det sagde Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), torsdag.

- Covid-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund.

- Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt, sagde han i en skriftlig kommentar til Ritzau.