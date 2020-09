Coronakaos i klasse efter studietur

En studietur til Polen har betydet, at 11 elever i en 3. g-klasse på på Aarhus Business College er blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser direktør på skolen Gitte Nørgaard til TV2 Østjylland.

Ekstra Bladet har talt med Gitte Nørgaard, der bekræfter, at 11 elever er blevet smittet.

- De har efterfølgende været sendt i isolation derhjemme og får nu hjemmeundervisning. Ingen af de 11 elever har været på skolen, efter de kom hjem, siger Gitte Nørgaard til Ekstra Bladet.

Ifølge direktøren fandt studieturen sted i uge 38 (14.-20. september, red.), og dengang fulgte de Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

De har nu ændret sig, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle sociale arrangementer på skoler og daginstitutioner aflyses.

- Vi ved jo ikke, hvor de her elever er blevet smittet. Men det er vigtigt at huske, at vi har over 3000 elever på vores skoler, og der er nærmest altid en klasse, der er hjemsendt på grund af corona. Vi følger alle retningslinjer, siger Gitte Nørgaard til Ekstra Bladet.

Samtidig oplyser hun, at alle øvrige studieture nu er blevet aflyst.