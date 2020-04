Coronaklam skole: Kommune var advaret om svineri

Det var ikke kun gensynsglæde, de mange 0.-5. klasses elever og lærere mødte ind til på Ådalens Skole i Frederikssund i går.

Som Ekstra Bladet fortalte, bød også nullermænd i hjørnerne, mælkerester på gulvet og pletter på bordene velkommen tilbage efter en måneds hjemmeundervisning.

Dokumentation: Ingen rengøring på Ådalens Skole galleri 1 af 5 Gammelt snavs og pletter. Det er, hvad elever og lærere er mødt ind til i nogle af lokalerne på Ådalens Skole i Frederikssund. Svineriet er så voldsomt, at enkelte ansatte ikke vil lukke eleverne ind på skolen, fortæller en af skolens ansatte til Ekstra Bladet. Privatfoto 2 af 5 Nullermænd og snavset gulv. Sådan ser der, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, ud flere steder. Privatfoto 3 af 5 Kaffepletter, som skolens ansatte i går lavede med vilje for at tjekke, om der blev gjort rent. Det blev der ikke. Privatfoto 4 af 5 Kaffe på bordet og snavs under det. Privatfoto 5 af 5 Det, der kunne ligne gamle mælkerester, er spredt ud over gulvet ved skraldespanden i et af klasselokalerne. - Det virker fjollet at skulle vaske hænder og spritte af hele tiden, når her er så snavset, siger en af skolens ansatte. Privatfoto

Ikke i orden

- Det er på ingen måde er i orden, at der ikke er gjort ordentligt rent, lød det fra ansvarlig direktør i Frederikssund kommune Kristian Nabe Nielsen, der via sin pressemedarbejder forklarede følgende i en mail:

'Den manglende rengøring på Ådalens Skole blev konstateret tidligt onsdag morgen, og KN Rengøring (det ansvarlige firma, red.) blev bedt om straks at sende personale til skolen, som blev rengjort i løbet af formiddagen, står der i mailen.'

Det viser sig dog, at Frederikssund Kommune var bekendt med den manglende rengøring på skolen længe inden i går morges.

Gjorde opmærksom på det

Skoleleder Morten Flotin Jensen har i en redegørelse til forældrene til skolens elever forklaret, at 'jeg kontaktede kommunens rengøringsansvarlige allerede Langfredag den 3. april, hvor jeg gjorde opmærksom på den manglende rengøring. Jeg fik besked om at der ville blive fulgt op,' står der.

Han bekræfter forløbet over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Jeg kontakter den ansvarlige på mail og får en bekræftelse samme dag.

- Dog er jeg kommet til at skrive langfredag i min redegørelse, men det var faktisk fredagen inden - altså 3. april, som jeg også skriver, fortæller Morten Flotin Jensen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Frederikssund Kommune. Ekstra Bladet vil gerne tale med borgmester John Schmidt Andersen (V), da han dels har siddet for bordenden i den krisestab, der er nedsat i kommunen, og som har fungeret under hele coronakrisen, dels fordi han onsdag aften skød ansvaret for den mangelfulde rengøring videre til rengøringsfirmaet KN Rengøring.

John Schmidt Andersen (V) har ikke haft tid til at stille op til interview med Ekstra Bladet - hverken onsdag eller torsdag. Han fik dog tid til onsdag aften at udsende en pressemeddelelse, hvori han får forklaret, at det er 'utilfredsstillende', at der ikke er gjort rent. - Det er helt afgørende, at KN Rengøring leverer de ydelser, vi har aftalt,' står der i pressemeddelelsen fra borgmesteren. Foto: Maud Lervik/Ritzau Scanpix

Ifølge skoleleder Morten Flotin Jensen var rengøringen her til morgen langt bedre, men der var få steder, der skulle have en ekstra omgang. Det fik de så, lyder det.

Rengøringsfirmaet: Vi er jo bare mennesker

Det nordjyske rengøringsfirma KN Rengøring står for rengøringen på Ådalens Skole i Frederikssund. Direktøren kalder det 'beklageligt', men 'det var nok også sket for ham selv,' lyder forklaringen på den manglende rengøring. Arkivfoto: Lars Just/Ritzau Scanpix

Henrik Nielsen, direktør KN Rengøring, kan ikke fortælle, hvornår hans firma får besked fra Frederikssund Kommune om den manglende rengøring på Ådalens Skole.

- Men det er selvfølgelig beklageligt, hvis der har været ting, der ikke har været i orden, siger direktøren.

- Vi tog hånd om det med det samme i går.

- Men altså ... ja, selvfølgelig er det beklageligt, men vi er jo mennesker, så der vil jo ske fejl.

- Det er jo lidt en anden verden lige nu. Vi går og laver nogle andre ting, end vi plejer at gøre i dagligdagen.

Var også sket for mig

- Hvad mener du med det?

- Vi går rundt og afspritter og andre forskellige tiltag på grund af corona, så der er flyttet fokus fra det, vi plejer at lave.

- Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor er fokus på rengøring flyttet på grund af afspritning?

- Vi går og afspritter en masse forskellige ting, som vi ikke er vant til. Så det er en ny hverdag for vores assistenter. Og det er altså første dag, det her.

- Forandring kan godt kræve en tilpasningsperiode. Jeg tror også, at det her var sket, hvis jeg havde gjort rent derude.

Ikke med vilje

- Så du havde overset kaffepletter og mælkepletter på gulvet?

- Der er jo ikke nogen, der har gjort det med vilje.

- Lige præcis fordi situationen er anderledes, har dine assistenter så fået oplæring i opgaverne - og forstår de vigtigheden af dem?

- Det håber jeg da, at de godt. Det tror jeg også. Jeg har ikke hørt andet. Tror du ikke, at alle forstår det? Hvad vil du have, at jeg skal sige ..?

- Du behøver ikke sige mere.