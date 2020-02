Coronakoks: Frygter stort smitteudbrud

Efter flere hundrede personer havde forladt krydstogtskibet MS Westerdam lørdag 15. februar, blev en amerikansk kvinde, der har været ombord på skibet, testet positiv for coronavirus.

Størstedelen ombord på MS Westerdam, har allerede forladt skibet, hvor nogle tog på sightseeing, besøgte strande og restauranter, mens flere andre passagerer allerede er påbegyndt hjemrejsen.

Der var passagerer fra tre forskellige verdensdele. Det skriver flere medier, heriblandt The New York Times.

Skibet gik i havn i Cambodja, hvor passagerne blev mødt af landets premierminister, Hun Sen, der forsikrede, at krydstogtskibet ikke var blevet inficeret med coronavirus.

Glæden var stor, da skibet gik i land i Cambodja. En kvinde har efterfølgende fået konstateret coronavirus. Foto: Stringer / Ritzau Scanpix

En række forskellige lande afviste at lade MS Westerdam lægge til havn, så glæden var gennemgribende hos de mange passagerer, da Cambodja gav skibet tilladelse til at sejle i havn.

Ombord på the Westerdam var over 600 amerikanske passagerer, hvor også USA's præsident, Donald Trump, på vanlig facon, var ude og kommentere episoden på Twitter.

Thank you to the beautiful country of Cambodia for accepting the @CarnivalCruise ship Westerdam into your port. The United States will remember your courtesy! @MickyArison — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

Katastrofal vendepunkt

Den coronasmittede amerikanske kvinde, kan i følge Dr. William Schaffner, der er infektions- og smittespecialist på Vanderbuilt University Medical Center, vise sig at være et katastrofalt vendepunkt i kampen for at holde coronavirus hovedsageligt til Kina.

- Vi forventede fejl, men jeg må sige, at jeg ikke forventede en fejl af denne størrelsesorden, siger William Schaffner til The New York Times.

Det er fortsat uklart, hvordan screeningen af passagerne er fundet sted, før de fik tilladelse til at forlade skibet.

Det er derfor ikke til at sige, om der er flere smittede med coronavirus, der har forladt skibet.

Passagerer på MS Westerland forlader skibet. Foto: Stringer / Ritzau Scanpix

Den globale kamp mod coronavirus kompliceres af, at lande har forskellige niveauer af sygdoms- og forebyggelsesforanstaltninger.

Selvom verdenssunhedsorganisationen, WHO, har udstukket en vejledning, er det op til landene selv at håndhæve retningslinjerne.

Peter Rabinowitz, vicedirektør for global sundhedssikkerhed ved University of Washington, fortæller, at den bedste måde at forebygge, at virusen spreder sig endnu mere, vil være at spore alle passagerne, som var ombord på MS Westerland. Han erkender dog, at det vil være svært.

- Det er virkelig svært at kontrollere en situation som denne, nu når passagerne er spredt over hele verden, siger Peter Rabinowitz til The New York Times.