Coronakonsekvens: Benzinpriser styrtdykker

Det er blevet langt billigere at tanke

Coronavirus' negative påvirkning af verdensøkonomien er medvirkende årsag til, at benzin- og dieselpriserne de seneste dage er styrkdykket til fordel for danske bilister og virksomheder, som bruger fossile drivmidler.

Fald på op mod en krone.

Eksempelvis kostede en liter 95 blyfri på Q8 i Aalborg Sydvest forleden 10,40 kroner. Mandag morgen koster den 9,64 kroner.

En rundringning, som Ekstra Bladet har lavet til brændstofkæderne, tegner et tilsvarende billede. På OK på Bryggertorvet i Ølstykke koster en liter 95 blyfri mandag morgen 9,89. Et fald på cirka 70 øre.

Jacob Stahl Otte, leder af sekretariatet i brancheorganisationen Drivkraft Danmark, forklarer til Ekstra Bladet, at faldet både er en konsekvens af coronavirusudbruddet og en ny konflikt med de olieproducerende landes sammenslutning Opec og Rusland.

Priskrig

Forhandlingerne har fået Saudi-Arabien til at hente mere olie op og samtidigt indlede en priskrig, der presser priserne ned.

Hen over weekenden er prisen for en tønde olie faldet fra 45 dollars til cirka 33 dollars.

Når standerprisen ikke falder tilsvarende drastisk, skyldes det, at en stor del af prisen består af afgifter og moms, som ikke falder, når olieprisen falder.