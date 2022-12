Coronakrise? En ting kan give nye problemer i Danmark

Coronasmitten spreder sig hastigt i Kina, deres sundhedsvæsen har svært ved at følge med, flere lande har indført tvunget test af alle flypassagerer, der lander i deres lufthavne fra Kina, og EU har indkaldt til krisemøde.

Det lyder som en genfortælling af noget, vi kender, men det bør ikke umiddelbart bekymre os i Danmark.

Sådan lyder vurderingen fra både Statens Serum Insititut (SSI) og virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Det største problem vil være, hvis der opstår nye varianter, men det er der ikke umiddelbart nogen tegn på, siger Randrup Thomsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allan Randrup Thomsen frygter mest, at Kina skulle bringe nye varianter med sig. Foto: Jonas Olufson

Nye varianter

Randrup Thomsen fortæller, at det er vigtigt, at vi i Danmark monitorerer situation og netop holder øje med nye varianter.

Annonce:

SSI laver spildevandsprøver fra mere end 150.000 danskere herunder fra Kastrup, Aarhus, Billund og Aalborg Lufthavn, og det spiller en stor rolle, mener virologen.

- Det er absolut en rigtig god ting, men der kan være en forsinkelse på spildevandsprøverne, og det forudsætter, at tilstrækkeligt mange bruger toilettet i lufthavnene, siger han.

Derfor kunne han godt tænke sig, at man lavede test på et repræsentativt udsnit af fly direkte fra Kina med henblik på selv at kunne monitorere situation i reel tid.

- Jeg er ikke er fuldstændig tryg ved, at vi får informationerne i reel tid fra Kina, så det ville være smart at gøre det selv, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

I Kina spreder omikron-varianter sig lige nu, som vi så det i Danmark sidste vinter. Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix

Mere smitte i Danmark

Eftersom vi ikke tester for coronavirus i Danmark længere, så ved vi reelt set ikke, hvor mange smittede, der er. Tallet er dog stigende, fortæller virologen.

Annonce:

- Derfor har vi også et stort mørketal – især når vi ser på spildevandsprøverne, der har været stigende over de sidste mange måneder, siger Randrup Thomsen.

Vi er dog godt stillet, da de fleste danskere er vaccineret og har været smittet, og fordi den ældre befolkning fik et booster-stik for omkring tre måneder siden.

- Vi går altså og smitter hinanden og formodentlig især over julen. Derfor er det kvantitativt set ikke væsentligt, at den enkelte kineser kommer og smitter, fortæller han.

Derfor mener han heller ikke, at indrejserestriktioner fra Kina får nogen betydning, da vi ikke skal til at opbygge en immunitet fra bunden, som var tilfældet i 2020.

Kina er bagud

Grundlæggende mener Randrup Thomsen ikke, at Kinas smitte udgør en risiko i Danmark, så længe der ikke udvikler sig nye varianter.

Det skyldes, at Kina er ét år bagud i forhold til Danmark, når det kommer til immuniteten i befolkningen. Det er netop immuniteten, de er i gang med at 'opgradere' i Kina.

Annonce:

- Det er svært at gennemskue, hvor godt vaccineret de er i Kina, men de har ikke opbygget den samme immunitet, som vi har i Danmark, da de ikke har haft nogen epidemi, siger han.

Det skyldes ifølge virologen, at Kina har skubbet problemerne foran sig, hvad omikron-varianterne angår, hvor vi i Danmark så stor smitte sidste vinter.

- De har lagt meget effektivt låg på efter de første udbrud. Omkostningerne kommer især nu, da de ikke har været gode nok i forhold til en exit-strategi, fortæller Randrup Thomsen.