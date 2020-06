Coronakrise får Forsvaret til at optage flere værnepligtige

Coronakrisen har efterladt en del af landets unge rådvilde, fordi planer om udlandsophold, studieophold og lignende pludselig er afblæst.

Dermed skal mange finde på noget nyt at give sig til, og her vil Forsvarsministeriet gerne hjælpe.

Ministeriet har således besluttet at øge antallet af værnepligtige med i alt 150 personer fordelt på Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. De bliver fordelt på de tre hold i august 2020, februar 2021 og august 2021.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) mener, at de unge skal søge mod Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, fordi det kan åbne døre i fremtiden for de unge.

- Vi ved, at mange unge lige nu står og er i tvivl om, hvad de skal, og vi vil gerne have flere unge til at bruge Forsvarets tilbud. Og der er værnepligten et af tilbuddene. Nogle står nu på ventelisten, og forhåbningen er, de kan komme ind.

- Uddannelserne i Forsvaret åbner døre videre i livet, og derfor mener jeg også, vi skal bidrage med den generelle udfordring lige nu. En værnepligt er noget, man har for livet, og derfor er det helt oplagt at bruge det etablerede system og sikre, at flere kommer ind, siger Trine Bramsen.

Ifølge ministeriet stiger ungdomsarbejdsløsheden altid i krisetider, og derfor er det afgørende, at man hjælper de unge til at få fodfæste, lyder det.

Antallet på i alt 150 ekstra pladser er besluttet på baggrund af, hvor meget plads og hvor mange undervisere, Forsvaret har på kasernerne rundt i landet.

I det seneste forsvarsforlig fra 2018 blev det også besluttet at øge antallet af værnepligtige med 500.

Det nye tiltag svarer til en yderligere forøgelse af antallet på ti procent. Sidste år var der 4638 værnepligtige i Forsvaret og 419 i Beredskabsstyrelsen.

Tidligere på måneden begyndte ministeriet en målrettet indsats for at gøre opmærksom på mulighederne for en uddannelse eller job i Forsvaret.

- Vi har valgt at samle alle Forsvarets uddannelsestilbud og vil turnere rundt hen over sommeren og lave et fremstød for de her uddannelser, siger Trine Bramsen.

Fremstødet kommer på trods af, at Forsvaret oplever en stor interesse.

- Ser vi på de seneste år, er der både rigtig god fastholdelse og rekrutteringen er virkelig høj, så det her handler alene om, at vi gerne vil give nogle unge muligheden for at få et rigtig godt afsæt videre i livet, siger hun.