Coronakrise udskyder ny film

Optagelserne til filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens bog 'Marco Effekten' udskydes.

Det oplyser Nordisk Film Production i en pressemeddelelse.

De seneste 12 uger har filmholdet været i Tjekkiets hovedstad, Prag, for at lave optagelser til filmen om kommissær Carl Mørck og Afdeling Q.

Men fredag morgen satte holdet under ledelse af producer Mikael Rieks og instruktør Martin Zandvliet kurs tilbage mod Danmark.

- Vi har fulgt udmeldingerne fra de danske og tjekkiske myndigheder time for time og traf beslutning om at standse optagelserne og vende hjem.

- Det var en nødvendig beslutning, som ikke stod til diskussion, siger Mikael Rieks.

De tjekkiske myndigheder meddelte fredag, at landet fra på mandag indfører omfattende restriktioner for ind- og udrejse til landet.

På samme måde har Danmark fra og med lørdag indført skærpede rejserestriktioner.

- Det har været med stigende uro, at vi de seneste uger har set Covid-19 situationen eskalere i Europa, samtidig med at holdet på bedste vis har gennemført optagelser dag for dag.

- Men det stod også helt klart, at det ikke var forsvarligt at fortsætte, siger Henrik Zein, direktør i Nordisk Film Production.

Udskydelsen vil forsinke de resterende optagelser.

Det vil ifølge pressemeddelelsen 'med stor sandsynlighed' betyde, at filmen 'får svært ved' at blive færdig til den planlagte biografpremiere 1. oktober 2020.

'Marco Effekten' har Ulrich Thomsen i hovedrollen som kommissær Carl Mørck, og filmen har et budget på 7,4 millioner euro.