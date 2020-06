Coronalinje brudt sammen: - Vi er desperate

Nr. 350 i køen: Umuligt at få testet syge børn for corona på store dele af Sjælland

Opdateret Kl. 14.20 med en kommentar fra Region Hovedstaden

Hvis du som forælder vil bestille tid til at få coronatestet dit barn, skal du ringe på 30 66 89 37.

Sådan lyder budskabet fra Region Hovedstaden.

Der er bare et problem.

Telefonen bliver ikke besvaret.

- Vi er en familie med tre børn, som har klare symptomer, så vi ønsker dem testet for corona. Det er totalt umuligt at komme igennem på telefonen. Siden mandag kl. 10 har vi efter henvisning fra vores læge forgæves forsøgt at ringe på coronatestlinjen for at få dem henvist til test, fortæller Trine Larsen, mor til fire fra Frederikssund.

Undskylder ulejligheden

Hun forsøgte mandag konstant fra kl. 10-14 at telefonere coronatest-bookingnummeret, da børn og folk uden NemID ikke kan visiteres via hjemmesiden coronaprover.dk.

- Der er i øjeblikket mange, der ringer til os. Vi vil bede dig om at ringe igen senere og undskylder ulejligheden, lød beskeden, hvorefter forbindelsen blev afbrudt.

Samme besked får man i dag, viser Ekstra Bladets mange testopkald.

Seks timer i telefonkø

- Kl. 14 i går mandag kom vi omsider igennem og blev placeret som nummer 350 i køen. Vi blev hængende, og kl. 21, da vi gav op, var vi nr. 157 i køen, siger Trine Larsen, som derefter ringede til vagtlægen på 1813.

For både døtrene på et og fire år og drengen på ti år hoster og har feber og ondt i halsen. Det fjerde barn har ikke symptomer.

- Vagtlægen kunne heller ikke hjælpe os. Vi fik at vide, at de tre overbebyrdede medarbejdere på bookingtelefonen for coronatest var gået hjem kl. 18. Det var eksploderet med henvendelser fra 350 om dagen til 1100 om dagen. Det var brudt helt sammen, siger Trine Larsen, der er på barsel med den mindste.

- Heller ikke i dag tirsdag besvarer de telefonen, siger hun.

- Så nu har jeg nærmest givet op.

Andre af Ekstra Bladets læsere bekræfter problemet.

'Stadig problemer. Vi startede i formiddags som nr. 450. Nu er vi nr. 220,' skriver bl.a. Niels Mørup tirsdag kl. 13.06.

'Og så blev vi smidt af køen, da vi stod som nr. 55,' skriver han kl. 14.33.

Farmor har kræft

Når Trine Larsen er særligt bekymret, skyldes det især, at børnene har været sammen med deres cancersyge farmor. De ønsker at vide, om hun kan være blevet smittet.

- Men min mand er også selvstændig håndværker og mister i øjeblikket omsætning for 15.000 kr. om dagen, for han er nødt til at passe hende på fire år og ham på ti, mens jeg passer hende på et år. Hvis vi kunne få dem testet negative, kunne de trods lidt sløjhed komme i børnehave og skole, siger Trine Larsen.

- Sundhedsminister Magnus Heunicke siger, at der er styr på tingene, men det er altså ikke vores oplevelse. Faktisk er vi ved at være desperate, fortsætter hun.

Regionen: Vi beklager 'Der er mange daginstitutionerne og skoler, der efterspørger, at børn kan fremvise en negativ coronatest, før de kan vende tilbage i institution og skole. Det er blandt andet i situationer, hvor der har været børn i skolen, der er forkølet,' skriver Region Hovedstadens Akutberedskab i en mail til Ekstra Bladet. 'Mange forældre kontakter Coronatest Booking som det første, når de skal have bestilt en tid til test til deres børn. Forældre skal kontakte egen læge. Egen læge kan oprette en rekvisition, så forældrene efterfølgende kan bestille tid til booking via Coronatest Booking. Coronatest Booking har kan ikke oprette en rekvisition til børn.' 'Den øgende aktivitet ift. testning af børn har ført til kø til Coronatest Booking. Vi beklager de gener, det har medført for forældrene,' skriver Region Hovedstadens Akutberedskab. 'Vi arbejde på at nedbringe ventetiden og opfordrer forældre til at kontakte egen læge, så Coronatest Booking kan hjælpe med at bestille en tid ved første opkald.'

