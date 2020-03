Coronalinje på tegnsprog: 'En god ordning'

Ny hjælpelinje skal hjælpe døve med at forholde sig til coronavirussen. Ud over tolk til pressemøder, er der nemlig ingen hjælp at hente fra offentlige myndigheder

Nu åbner en coronalinje for døve på dansk tegnsprog.

Det sker i et samarbejde mellem Dansk Døves Landsforening, CFD, Røde Kors og Rigspolitiet.

- Det er en god ordning. Så vidt jeg kan se, er der ingen officielle videoer om corona, der er formidlet på tegnsprog, siger Mette Bertelsen.

Som døv er hun glad for den nye coronalinje, hvor man ved hjælp af video-opkald kan få svar, hvis man er i tvivl om retningslinjer fra myndighedernes side eller har andre generelle spørgsmål.

- Men hvorfor kan vi ikke bare gå ind på myndighedernes officielle sider og derfra tilgå de samme opdaterede oplysninger på tegnsprog? spørger hun.

Døve skal have de samme informationer

- Døve er noget dårligere stillet. De har jo de sammen spørgsmål som hørende har. Så det er baggrund for, at vi valgte at oprette denne coronalinje for døve, siger Katrine

Selvom det er en myndighedsopgave, oplever DDL, at der er rigtig mange informationer, der ikke bliver oversat til tegnsprog.

- Det kan vi ikke vente på, siger Katrine Eskelund.

- Det er sådan, at skriftlig dansk er døves andet sprog, så det er ikke lige så nemt for mange døve at forstå. Det er vigtigt, at døve får akkurat de samme informationer, som hørende får.