Coronamiddel under mistanke for farlige bivirkninger

Coronamirakkelmiddelt Remdesivir er måske ikke så fantastisk, som det de seneste måneder er blevet gjort til.

Det Europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité, Prac, åbner nemlig nu for en undersøgelse af, hvorvidt nyreskader kan være en bivirkning ved brugen af Remdesivir.

Remdesivir blev i foråret hyldet som et muligt nyt mirakelmiddel i kampen mod corona.

For selvom medicinen ikke kan kurere sygdommen, har indledende forsøg slået fast, at midlet formentlig kan have reddet tusindvis af menneskeliv ved at reducere dødeligheden markant.

Alarm efter rutinekontrol

Men udmeldingen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur slår nu skår i Remdesivirs omdømme.

- EU's bivirkningskomité har i rutineovervågningen set, at der hos nogle patienter, der er blevet behandlet for coronavirus og har fået Remdesivir, er set nyreskader, siger han.

- Man vil derfor undersøge, hvad der kan være årsagen til, at de har udviklet nyreskader. Det skyldes ikke nødvendigvis Remdesivir, for de har højst sandsynligt fået flere typer medicin og har flere konkurrerende sygdomme.

Remdesivir har fået en betinget godkendelse til behandling af coronapatienter i EU.

FAKTA: Det ved vi om lægemidlet Remdesivir Et nyt studie om lægemidlet Remdesivir vækker genklang verden over, fordi det har vist sig at have en god effekt mod coronavirus. Studiet viser, at fire ud af 222 patienter, der blev behandlet med Remdesivir, døde to uger efter – mod 19 patienter ud af 199, der fik placebo i stedet. Desuden kan medicinen ifølge studiet forkorte den tid, en patient ramt af corona er indlagt på et hospital. Gives det tidligt nok i et sygdomsforløb, kan det ifølge studiet reducere dødeligheden markant. Også danske patienter er med i studiet. Den europæiske del ledes af Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet. Læs mere om Remdesivir, der ses som det bedste bud på en medicin mod coronavirus, inden en vaccine udvikles: * Remdesivir er et såkaldt bredspektret antiviralt lægemiddel. Det er udviklet af medicinalfirmaet Gilead Sciences i 2009. * Remdesivir blev oprindeligt udviklet til at behandle hepatitis og som muligt middel mod ebola. * Det er endnu ikke godkendt, men Det Europæiske Lægemiddelagentur er tæt på en godkendelse, efter studier har påvist en effekt mod coronavirus. I USA er der udstedt en tilladelse til nødbehandling, så det kun kan bruges i akutte tilfælde. * Under coronapandemien har et globalt studie været i gang, hvor flere end 22 lande deltager, heriblandt Danmark. Det forventes afsluttet i løbet af sommeren. * I Danmark har Lægemiddelstyrelsen givet tilladelse til, at man kan ansøge om brug af lægemidlet. Det har mindst ti danske hospitaler gjort. * Allerede i april indikerede studier, at midlet havde en effekt mod coronavirus. * Det er endnu uklart, hvad de konkrete bivirkninger er ved brug af Remdesivir. Men i andre patientgrupper har man set, at der kan være en skadelig effekt på lever og nyre. Kilder: Gilead Sciences, Rigshospitalet, New England Journal of Medicine, Lægemiddelstyrelsen. Vis mere Luk

Ingen advarsler

Ifølge nyhedsbureauet Ritzau, står der I produktresuméet for lægemidlet på nuværende tidspunkt ikke noget om en risiko for nyreskader hos mennesker.

Det er dog noget, man tidligere har set ved dyreforsøg.

Pierre Quartarolo understreger, at det er ganske normalt, at man åbner undersøgelser for nye mulige bivirkninger.

- Det sker meget hyppigt. Vi overvåger flere hundrede lægemidler i Europa. Og vi ser rutinemæssigt på, om der opstår bivirkninger, som vi ikke allerede har beskrevet i produktresuméet, siger han.

Ingen konsekvenser for Danmark

Undersøgelsen kommer ikke på nuværende tidspunkt til at medføre ændringer i behandlingen af coronapatienter med Remdesivir i Danmark, understreger han.

- Hvis der viser sig at være noget i det, så kan det være, at man laver ændringer i produktresuméet eller laver yderligere anbefalinger, siger Pierre Quartarolo.

- Men i første omgang skal man undersøge, hvad det overhovedet handler om.

På grund af coronakrisen bliver der sat ekstra hurtigt gang i undersøgelsen, fortæller han. Undersøgelsen ventes således at ligge færdig i løbet af januar.