Coronanedlukninger rammer ti millioner australiere

Omkring ti millioner australiere er under coronanedlukning, efter at Brisbane som den fjerde større by i landet tirsdag har udstedt påbud om, at borgere skal blive hjemme. Påbuddet gælder tirsdag aften lokal tid.

Lignende regler er de seneste dage blevet indført i Sydney, Darwin og Perth på tværs af landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Smittetallene er ikke i nærheden af at være så høje, som de har været i smittehotspots verden over - eller blot i Danmark i øjeblikket.

Men de australske myndigheder har et mål om at få smitten helt i bund, og den særligt smitsomme Delta-variant skaber store bekymringer.

Nedlukningen i Brisbane og dele af delstaten Queensland kommer, efter at der i delstaten er registreret to nye tilfælde af smitte i samfundet tirsdag.

- Det her er svære beslutninger, siger delstatsleder Annastacia Palaszczuk.

- Vi ser nedlukninger i større byer, fordi folk ankommer fra udlandet til Australien og bringer virusset hertil.

Imens fortsætter en to uger lang nedlukning i Australiens største hotspot, millionbyen Sydney, indtil 9. juli.

I delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, blev der fundet 19 nye smittede blandt 67.000 testede tirsdag. Dagen inden var der 18 nye smittede.

Sent mandag blev der meddelt en række nye tiltag i kampen mod virusset i Australien.

Dels gøres vacciner obligatoriske for plejehjemsansatte og ansatte i karantænehoteller. Derudover gøres det muligt for personer under 60 år at få AstraZenacas vaccine.

Australien har generelt haft succes med at håndtere pandemien.

Landet med over 25 millioner indbyggere har siden sidste år registreret godt 30.500 smittede og 910 døde med covid-19, og de fleste steder har livet for det meste været vendt tilbage til normalen.

Nu lever cirka 80 procent af befolkningen under coronarestriktioner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gentagne hurtige nedlukninger og kontaktopsporing har blandt andet spillet en rolle i forhold til at holde smitten nede.

