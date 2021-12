Coronapas er kåret som årets ord i Danmark

Årets ord 2021 er coronapas. Det er andet år i træk, at ordet har relation til coronapandemien.

Ordet er fredag blevet udvalgt af en jury i P1-programmet 'Klog på Sprog', der sammen med Dansk Sprognævn står for kåringen.

Med i opløbet var blandt andet ordene krænkelse, klimaangst, landsholdseufori, druk og vaccineskeptiker.

Programmets lyttere har frem til 10. december kunnet indsende deres bud på ord, som i deres øjne har været kendetegnende for det seneste år.

Det var ikke et krav, at ordet skulle været være nyt. Det kunne også være ord, som har fået ny betydning.

Årets ord er blevet kåret siden 2008. I 2020 var ordet samfundssind og i 2019 var ordet klimatosse.

I juryen sad direktør for Sprognævnet Thomas Hestbæk Andersen, Berlingske-journalist Aminata Amanda Corr, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Henrik Lorentzen, gymnasieelev Astrid Brandrup Torsting og vært på 'Klog på Sprog' Adrian Hughes.

På forhånd havde Adrian Hughes udtalt, at der ikke var klare favoritter i år.

- Sådanne var samfundssind og klimatosse, men i år var feltet mere bredt og åbent, synes jeg. Jeg ville nødig være den bookmaker, som skulle beregne odds på forhånd, har Hughes ifølge DR sagt.

Coronapasset er i den grad blevet en del af danskernes hverdag i 2021.

I løbet af foråret blev det gradvist rullet ud i Danmark. Også i en række andre lande bruges det i mange forskellige sammenhænge.

Passet er et bevis for, at man er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ. Det kan være både på papir og elektronisk.

For tiden skal det blandt andet bruges på indendørs serveringssteder og ved frisører.