Coronapas gak-gak: - Det er jo sindssygt

Én af årsagerne til, at man dengang indførte et coronapas, var, at det var et pas, der skulle fungere på tværs af grænser, så man også i udlandet nemt kunne kontrollere, hvorvidt indrejsende var vaccinerede eller tidligere smittede.

Derfor giver det ikke mening, at der fortsat er forskellige indrejsekrav EU-landene i mellem.

Det mener professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen.

- Det er lidt beklageligt, at man inden for EU ikke kan blive enige om at gøre det på den samme måde. Nu skal man slå hvert enkelt land op for at finde deres regler. Det er jo sindssygt, at der er forskel på det, siger Henrik Nielsen til Ekstra Bladet.

Eksempelvis er et gyldigt coronapas nok i flere EU-lande, mens man for at rejse til Italien eksempelvis både skal fremvise et gyldigt coronapas og en negativ test.

Du kan se de specifikke krav for de enkelte lande på Udenrigsministeriets hjemmeside under 'rejsevejledninger'.

Flere aktører har under coronapandemien argumenteret for, at man bør afskaffe coronapasset. Heriblandt læger, almene borgere og erhvervsorganisationer.

Men ifølge Henrik Nielsen giver coronapasset god mening, også selvom vi stort set ikke har nogen restriktioner i Danmark længere.

- Jeg forestiller mig ikke, at coronapasset forsvinder. For vi har brug for det, når vi rejser. Vi har ikke brug for det herhjemme, men vi har brug for det til at komme rundt, siger Henrik Nielsen, der netop af samme årsag ser det som en vigtig opgave for EU at få gjort det til en gyldig adgangsbillet i alle EU-lande, så vi igen kan få åbnet for samfundene og turismen.

