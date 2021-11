Coronapas-svindel ført til kidnapning og knivstik

Australsk politi mistænker, at kidnapning og knivstik skyldes coronapas-svindel

Det kunne se ud som om, at coronapas-svindlere i Australien er begyndt at bruge 'rocker-metoder'.

Det tror politiet i Sydney i hvert fald.

Eftermiddag 24. september i år på åben gade blev en 24-årig mand kidnappet af fem mænd. De trak ham ind i en i varevogn, mens folk på gaden så på og nogle filmede.

Efter kidnapningen skulle de ifølge politiet have kørt manden til et hus i Auburn en forstad til Sydney, hvor de har holdt ham fanget. De skulle have overfaldt ham i op mod tre timer, før de til sidst stak ham i skulderen med en kniv.

Det skriver ABC news.

Markedet for coronapas-svindel er blevet omfattende i Australien de seneste måneder, da uvaccanierede har omfattende restriktioner. F.eks. ved spillesteder og brug af offentlige tjenester.

Aftalt møde

- Vi tror, at denne hændelse er et målrettet angreb og kan relatere til coronapas-svindel og gæld, lyder det fra kriminalkommissær Andrew Koutsoufis fra NWS Police.

En tilfældig borger fandt senere manden i forstaden Birrong nær Sydney.

Han blev hastet til Liverpool Hospital, hvor han blev behandlet og senere frigivet.

- Dette er et voldsomt og brutalt angreb i en normal forstadsgade i dagslys. Den slags opførsel vil ikke blive tolereret, lyder det fra kriminalkommissæren.

- Føreren af den sorte Toyota, man ser bakke væk og blive jaget af gerningsmændene, leder vi også efter, fortsætter han.

Politiet tror, at der er tale om et møde, som var aftalt på forhånd.