Coronapatient hoster glasskår: 'Tag ingen chancer, se på mig'

En sund og rask mor har filmet sig selv, mens hun har svært ved at trække vejret og ligger på hospitalet.

Tara Jane Langston på 39 år fra London har lavet videoen for at vise, hvordan hun lige nu kæmper mod coronavirussen. Hun beskriver det som at have glasskår i lungerne, og at hver eneste vejrtrækning er en kamp.

Hun er nu ude af intensiv og kæmpe for at blive rask.

Moderen til to blev taget på hospitalet fredag med ambulance, hvor hun fik fortalt, at hun er smittet med corona.

Tara Langston lavede videoen for at få andre til tage virussen seriøst.

Mens hun hiver efter vejret og hoster, fortæller hun om sin sygdom.

En kamp at trække vejret

Til DailyMail fortæller hun om indlæggelsen.

- Det er ligesom at have glasskår i lungerne. Det er svært at forklare, men hver eneste vejrtrækning er en kamp. Det er så forfærdeligt, og jeg ville aldrig ønske at gå igennem det her igen. Jeg havde været syg i omkring fem dage, før jeg kom på hospitalet i en ambulance, fortæller hun og fortsætter:

- Oprindeligt sagde de, at jeg havde en infektion i brystet, og jeg fik antibiotika, og de sagde, at jeg skulle tage ibuprofen og paracetamol. Jeg tog op til otte om dagen, og jeg tror måske, at det gjorde min situation værre.

Nu er Tara Langston i bedring. Sygdommen har inficeret 2695 og dræbt 137 i Storbritannien.

Kan ramme alle

Videoen med moderen til to er allerede gået viralt på de sociale medier, fordi den viser, at det ikke kun er ældre mennesker, der rammes af virussen.

Til kameraet siger kvinden, at hun ikke kan trække vejret uden en respirator, og at hun ikke længere kan huske, hvilken dag det er.

- Hvis der er nogen, der stadig ryger, så sluk cigaretterne nu, fordi jeg siger dig, du får brug for dine lunger. Og I skal lade være med at tage chancer, jeg mener det, fordi det kan gå virkelig galt, og I kan ende her. Min krop kæmper virkelig, så I skal ikke tage nogen chancer.

Tara Langston var til lægen første gang for 11 dage siden, hvor hun begyndte at få det dårligt efter en tur til Polen med sin mand og deres døtre.

Her fik hun fortalt, at hun havde en infektion i brystet.

Helbredet blev dog ikke bedre, og derfor måtte hun på hospitalet med ambulance. Hun blev testet positiv for coronavirussen.

- Grunden til at jeg deler det her er for at vise, at det også er unge mennesker, der kan blive smittet og få det dårligt. Det er surrealistisk at være indlagt og se personalet dækket i heldragter. De har virkelig travlt alle sammen. Jeg er da bange for, hvis det bliver værre, og der ikke er folk nok til at hjælpe.