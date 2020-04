Coronapatienter belaster hospitaler i Moskva

En 'enorm tilstrømning' af coronapatienter belaster hospitaler i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det melder Kreml ifølge The Guardian.

Moskva og mange andre regioner i Rusland har i stort omfang været lukket i knap to uger for at inddæmme smittespredning, men hospitaler i hovedstaden presses stadig

Lørdag holdt ambulancer i lang kø foran et lokalt hospital i Khimki uden for Moskva. Her ventede de i timevis på at aflevere syge patienter.

En ambulancefører sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han havde ventet 15 timer uden for hospitalet med en patient, der måske havde virusset.

- Situationen i både Moskva og Sankt Petersborg, men mest i Moska, er ganske anspændt, fordi antallet af syge personer stiger, siger Kreml-talsmand Dmitry Peskov i et interview på statsligt tv ifølge russiske nyhedsbureauer.

- Der er en enorm tilstrømning af patienter. Vi ser hospitaler i Moskva arbejde ekstremt intenst og i en krisetilstand.

Peskov fortæller, at hospitaler har iværksat alle mulige forholdsregler for at sikre hurtig indlæggelse, og at ambulancer, der skal vente timer for at aflevere patienter, ikke er et systematisk problem.

Han tilføjer, at det endnu ikke står klart, om coronavirusset har toppet i Rusland.

I Rusland er der mere end 15.000 registrerede tilfælde af coronavirus, mens 130 coronapatienter har mistet livet.

Søndag indførte den russiske præsident, Vladimir Putin, skrappere tiltag i forsøget på at forhindre smittespredning.

Putin har underskrevet en lov, der gør det muligt at straffe borgere med op til syv års fængsel, hvis de bryder karantænereglerne. Det er også muligt at straffe borgere, der deler falsk information med op til fem års fængsel.