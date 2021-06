Coronapatienter ramt af 'supersvamp'

Det burde være slemt nok at blive så syg af covid-19, at man har behov for at blive indlagt.

Men for en række indlagte patienter i Brasilien er det gået endnu værre.

Under deres indlæggelse er de således blevet yderligere inficeret med en potentielt dødbringende svampeart af navnet Candida auris.

Det skriver Medical News Today, som også har givet svampen tilnavnet 'supersvampen' på grund af dens høje resistens over for de nuværende behandlingsmetoder.

Gemmer sig på hospitalet

Svampen blev først opdaget i Japan i 2009, og den er siden blevet konstateret i mere end 30 lande.

- Candida auris har en fantastisk evne til at blive i hospitalsmiljøet, og derfor er vi meget opmærksomme på ikke at få den ind på de danske hospitaler. Når den først er inde, så er den svær at slippe af med igen, siger Maiken Cavling Arendrup, der er professor og overlæge hos Statens Serum Institut.

Svampeinfektionen har ikke spredt sig i Danmark. Det skyldes ifølge Maiken Cavling Arendrup, at vi herhjemme har meget høje hygiejnestandarder og sørger for at screene alvorligt syge patienter fra områder, hvor der har været tilfælde af Candida auris.

Men den er umådelig svær at slippe af med igen, hvis den for eksempel skulle bide sig fast i et hospitalsbord, da den er resistent over for de desinficerende rengøringsmidler, som hospitalerne bruger.

Svampen bliver hurtigt stærkere

Brasilien var også fri for 'supersvampen' indtil coronapandemiens anden bølge i december 2020. Her fik et udbrud på en sygestue i Salvador med covid19-patienter svampen til landet.

Et hold af forskere har undersøgt prøverne fra Salvador og konstateret, at svampens udvikling giver grund til bekymring.

Arnaldo Colombo ledte forskningen af prøverne og kunne konstatere, at infektionen er blevet meget sværere at behandle end tidligere.

- I de nuværende Candida auris prøver fra Salvador har vi konstateret, at dosen skal være fire til fem gange større end den dosis, der blev brugt i december 2020.

- Svampetypen bliver hurtigt resistent mod flere typer af medicin, siger Arnaldo Colombo til Medical News Today.

Høj dødelighed blandt syge

Arnaldo Colombos forskning viste, at over halvdelen af de alvorligt syge folk med covid-19, der blev smittet med 'supersvampen', døde inden for 30 dage.

For raske mennesker vil svampen ikke være et problem på anden vis, end at man potentielt vil kunne smitte syge eller svagelige personer.

Derefter vil det ligesom med covid-19 være svært at afgøre om, personer er døde af eller med sygdommen.

- Det er dog helt sikkert, at situationen forværres, hvis du bliver smittet med Candida auris, og vi ved, at hvis infektionen kan ses i blodet, er dødeligheden omkring 40 procent, siger Maiken Cavling Arendrup.

