Coronapille godkendt i Storbritannien

Antivirusmidlet Lagevrio, der skal beskytte mod covid-19, er blevet godkendt i Storbritannien af den officielle myndighed MHRA.

Det melder den britiske regering på deres hjemmeside.

Dermed er Lagevrio det første orale antivirusmiddel til at blive godkendt som medicin mod coronavirus.

Pillen har vist sig at være sikker og effektiv til at reducere risikoen for indlæggelse og dødsfald med covid-19 hos personer med øget risiko for at udvikle alvorlige sygdomme, annoncerer MHRA.

Lagevrio virker ved at forstyrre virussens replikation, hvilket forhindrer virussen i at formere sig og holder virusniveauet lavt i kroppen. Derved reduceres risikoen for alvorlige sygdomme.

Antivirusmidlet er udviklet af Ridgeback Biotherapeutics og Merck Sharp & Dohme.