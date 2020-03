Coronapressemøde: - Elever og studerende sendes hjem nu

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.

Alle elever og studerendes sendes hjem fra alle institutioner fra på fredag i to uger frem for at mindske spredning af coronavirus.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Coronasituationen blev opjusteret til et nyt niveau onsdag. Verdenssundhedsorganisation (WHO) kaldte for første gang udbruddet for en pandemi, altså en slags global epidemi.

Virussen har i den grad også fået stor betydning for Danmark. Både i forhold til danskernes adfærd, institutioner der er lukket ned, rejse-usikkerhed og andre forhold, der har betydning for landets borgere.

Onsdag meldte regeringen ud, at de torsdag vil fremsætte et lovforslag om forsamlingsforbud. Der vil være tale om en hastelov, der kan blive gennemført på få dage.

Og tirsdag kom også strammere retningslinjer i forhold til brug af offentlig transport. Danskerne blev bedt om at undgå tog og busser i myldretiden, og landets transportselskaber er kommet med en række tiltag for at inddæmme smitten.

Statsminister Mette Frederiksen har også tidligere meldt ud, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere bør aflyses eller rykkes.

På globalt plan er der mere end 124.000 smittede, over 4500 dødsfald og over 66.000 raskmeldte.

