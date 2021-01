Coronarisiko hæves til højeste niveau

Risikoniveauet i de danske myndigheders varslingssystem bliver hævet fra niveau fire til niveau fem.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde i Statsministeriet.

Mette Frederiksen: - Aflys alle aftaler

Risikoniveauet siger noget om udbredelsen af smitte i det danske samfund og presset på sundhedsvæsnet.

Skalaen går fra niveau et til niveau fem, og dermed er Danmark nu på det højeste niveau.

Risikoniveau fem afspejler ifølge hjemmesiden coronasmitte.dk, at der er tale om en 'udbredt samfundssmitte'.

Samtidig dækker det over, at 'sundhedsvæsenet er presset' samt 'at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges'.

Mette Frederiksen: Risiko for at kapaciteten på sygehuse overstiges

Risikoniveauet er en del af det varslingssystem, som myndighederne har lavet med det formål at give et indblik i, hvilken mulige restriktioner der kan være på vej, hvis niveauet stiger.

Der er dog ingen automatik i, hvilke restriktioner der indføres på hvilke risikoniveauer.