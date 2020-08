Coronasmitte på politiskolen: Klasse sendt hjem

En klasse med 24 elever er blevet sendt hjem fra Politiskolen i Brøndby, efter en lærer og en elev er blevet smittet med corona.

Det bekræfter Jan Bjørn, fungerende rektor på Politiskolen, over for Ekstra Bladet.

- Det er således, at en lærer på skolen 13. august føler sig dårlig, og derfor tager han hjem og bliver desuden testet for coronavirus. Den test viser sig at være positiv, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Vi går herefter i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der anbefaler, at alle elever og tætte kolleger bliver testet. En af disse elever har så også vist sig at være smittet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var læreren syg allerede i sidste uge, hvilket bekræftes af rektoren.

- Torsdag bliver vi vidende om, at en lærer er syg, og lørdag får vi svaret om, at han er testet positiv for covid-19. Klassen møder ind i dag, og der finder vi ud af, at en elev også er smittet, siger han.

Læreren og elev er tilknyttet samme klasse, og alle fra den er sendt hjem. De resterende lærere og elever skal fortsat møde i skole.

- Resten møder ind, som det ser ud nu. Og derfor vil vi gerne have testet flest muligt, siger Jan Bjørn.