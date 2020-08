Coronasmitte: Tomt rådshus på mandag

2 af 4 - Man er begyndt at slække på det. Nu har det varet længe nok - og det er varmt. Det er jo gået godt indtil nu? Men tallene viser bare det stik modsatte. Så vi er allesammen nødt til at tage nogle forbehold. Hellere det, end at smitten for alvor får fat, siger Kirsten Erhardi på 52 år.

3 af 4 Mads Ellegaard og datteren Mille. - Vi har valgt at tage mundbind på nu her, fordi vi både ønsker at beskytte os selv og andre. I den her situation, hvor tallene igen blusser op - særligt i Aarhus - så synes jeg egentlig, at det er o.k., at man tænker sig om en ekstra gang, siger Mads Ellegaard på 50 år.