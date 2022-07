Coronasmitten stiger - virolog ser visse negative tendenser

I alle fem regioner i Danmark er der øgede forekomster af coronavirus i spildevandet.

Samtidig stiger smittetallene på landsplan - i Region Syddanmark er incidensen dog let faldende. Incidensen beskriver antallet af konstaterede smittede i forhold til indbyggere.

Det fremgår af Statens Serum Instituts tendensrapport, der ser på smitteudviklingen fra uge 26 til uge 27, der sluttede søndag 10. juli.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, ser ikke noget, som 'i sig selv er bekymrende'.

Men han ser dog tegn på, at der er mere gang i epidemien.

- Umiddelbart er tendensen lidt mere negativ, end den var sidste uge, siger han.

I uge 26 sås blandt andet et fald i spildevandsmålingerne. Men det er altså ikke tilfældet i uge 27.

Samtidig får flere danskere et positivt testsvar.

Annonce:

- Der er 22 procent flere smittetilfælde i uge 27, mens testraten kun er steget med ti procent, siger Allan Randrup Thomsen.

- Så vi kan ikke længere sige, at den stigning, vi måler, overvejende skyldes øget testning.

Antallet af nyindlæggelser relateret til covid-19 er også steget.

Randrup Thomsen understreger dog, at smitten og også dødstallene kommer fra et lavt niveau.

Indsatsen med fjerde stik går først for alvor i gang til efteråret.

Fra 1. oktober vil alle danskere over 50 år blive tilbudt et fjerde stik med en coronavaccine.

Særligt udsatte grupper har kunnet få et fjerde stik de seneste uger. Plejehjemsbeboere og andre sårbare bliver tilbudt fjerde stik fra 15. september.

Virologen mener endnu ikke, at der som sådan er behov for at genoverveje vaccinationsstrategien. Men man bør holde øje.

Annonce:

Selv om smitten falder blandt de 70-79-årige i tendensrapporten, ser Randrup nemlig med en vis bekymring på 'plejehjemsmiljøet' - det vil sige også blandt arbejdere i socialsektoren, hvor smitten stiger.

- Man skal have meget øje på, hvordan udviklingen er her. For med den tid, der er gået, siden de ældre sidst er blevet vaccineret, så har de en aftagende immunitet, siger Randrup Thomsen.

Torsdag kom det i øvrigt frem, at en ny coronavariant er fundet i Danmark.

Der er tale om varianten BA. 2.75, der er en undervariant af omikron. Det vides endnu ikke, om den er mere smitsom.