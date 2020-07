Coronasmittet familie indtog feriecenter: Bowlede og badede

Selv efter at en familiefar begyndte at få symptomer på corona, fortsatte familien med at benytte fericentrets faciliteter og kan dermed have smittet andre. 'Meget dumt', siger ekspert

Endnu en familie, der har besøgt feriecentret Seawest i Nørre Nebel, er konstateret smittet med coronavirus.

Familien har besøgt centret siden mandag i sidste uge. Fredag begyndte faderen i familien at få symptomer på coronavirus, men først tirsdag aften blev feriecentret underrettet.

Det bekræfter Kent Lodberg, der er salgs- og marketingschef i Seawest, over for Ekstra Bladet.

- Fredag begynder faderen at få symptomer. Det har været lidt dårligt vejr, så han tænker, at det nok er det en sommerinfluenza. Mandag bliver familien testet, og onsdag aften bliver vi informeret om, at et forældrepar, en søn og datterens veninde er testet positive for corona, siger Kent Lodberg.

- Faderen får symptomer fredag, men bliver først testet mandag. Isolerer han sig hos jer imens?

- Nej. Det er først, da moderen begynder at få kraftige symptomer mandag, at de bliver testet. Faderen siger efterfølgende, at de nok skulle have afbrudt ferien med det samme. Det skulle de selvfølgelig også have gjort, siger Kent Lodberg.

I løbet af deres ophold - og efter faderen begyndte at få det dårligt - har familien med Kent Lodbergs ord 'brugt hele centret'.

- De har været i fitness, nede og bowle og i badeland. Derfor er alle de medarbejdere, der har været i tæt kontakt med familien, blevet sendt hjem for at isolere sig, siger han.

Ekspert: Meget dumt

Det undrer Allan Randrup, virolog og forsker i virusinfektioner ved Københavns Universitet, at familien slog symptomerne hen som en 'sommerinfluenza'.

- Jeg har lyst til at sige, at det er meget, meget dumt. Vi får allesammen at vide, at vi skal isolere os, hvis man får symptomer, og så er der alligevel folk, der ignorerer det og opfører sig normalt, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er lige præcis den her type situationer, jeg er nervøs for, når vi åbner det ene og det andet sted. Det er dødærgerligt, for de kan jo have smittet andre.

- Kan du forstå, hvis man som familie tænker; 'øv, det er mange penge at bruge på et ophold, hvis vi isolerer os og finder ud af, at det ikke er corona'?

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvorfor ikke bare blive testet med det samme og så nyde resten af ferien, hvis svaret kommer tilbage og er negativt? Der har nok også været nogle udearealer. Så gå en tur der i stedet for at stå nede i fitnesscentret med alle andre, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Tog ikke nødvendige forholdsregler

Feriecentret har valgt at underrette alle gæster, der har været på stedet samtidig med familien. Her opfordres gæsterne til at 'være ekstra opmærksomme på symptomerne samt at blive testet'.

'Gæsterne oplyser, at de har været i parken, mens de havde milde symptomer startende i weekenden, og at de derfor ikke har taget alle de almindelige, nødvendige forholdsregler,' står der i mailen, som Ekstra Bladet har set.

To familier smittet

Det er dog ikke den eneste familie på feriecentret, der er testet positive for coronavirus. Tirsdag kunne Kent Lodberg fortælle, at en familie, der i weekenden kom hjem efter en uges ophold på feriecentret, var konstateret smittet.

Familien blev kontaktet i forbindelse med smittesporing efter en fest i København og var ifølge fericentret blevet smittet inden opholdet. Familien nåede blandt andet at benytte badelandet, og flere medarbejdere blev i den forbindelse sendt hjem i isolation.

Parken er i dialog med sundhedsmyndighedene.