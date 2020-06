Coronasmittet minkavler: Bare de ikke skal aflive alle dyrene

29 ansatte og 12 beboere på plejehjemmet Vendelbocentret i Hjørring Kommune er konstateret smittet med corona.

Nu viser det sig, at flere af de smittede medarbejdere på plejecentret har tilknytning til to minkfarme i området, hvor der også er konstateret corona.

Det skriver TV 2 Nord.

Minkavler Peter Nielsen fortæller, at han tidligere på ugen blev testet positiv for coronavirus. Han blev testet, efter at hans hustru, der gør rent på plejecentret, var blevet smittet med corona.

- Hvor det kommer fra, kan jeg jo ikke sige, men det kan jo komme mange steder fra, siger han til TV2 Nord.

Skoler ramt af corona

Hjørring Kommune er hårdt ramt af corona og er den eneste af landets kommuner, hvor der har været flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Foruden de 41 smittede på Vendelbocentret er der også konstateret smitte blandt elever på tre skoler. Det drejer sig om Højene Skole, Bagterp Skole og Lundergårdskolen.

Onsdag meddelte styrelsen, at der for første gang herhjemme var konstateret coronavirus på en nordjysk minkfarm.

Det var Styrelsen for Patientsikkerhed, der rettede henvendelse til Fødevarestyrelsen om, at en person med tilknytning til farmen var smittet.

34 prøver fra mink blev analyseret og viste, at dyrene havde coronavirus i sig. De viste ikke symptomer på smitte, men alle 11.000 mink bliver alligevel aflivet ud fra et forsigtighedsprincip.

Det er endnu ikke afklaret, om det er personen med tilknytning til minkfarmen, der har bragt smitten ind. Eller om dyrene kan have smittet personen.

Minkavler Peter Nielsen håber ikke, det samme sker for hans 4300 mink.

- Det er en sport og en hobby at lave nogle gode mink. Man går op i det med liv og sjæl. Så det er lidt træls at skulle miste nogle gode stammer. Det vil være forfærdeligt, hvis jeg skulle af med dem, jeg har, siger han til TV 2 Nord.