Coronasmittet på plejehjem død

En coronasmittet mand på plejehjemmet Hørgården i Aarhus døde søndag morgen.

Det skriver Århus Stiftstidende med henvisning til oplysninger fra Aarhus Kommune.

Den 92-årige mand var i forvejen svækket af andre årsager end coronavirus, og det vides derfor ikke, om han døde på grund af virusset.

Manden blev sammen med en anden beboer på Hørgården testet positiv for coronavirus i sidste uge. Det skete, efter at en medarbejder på plejehjemmet var blevet konstateret smittet med virusset.

Efter at medarbejderen var blevet testet positiv, blev seks beboere sendt i karantæne i egen bolig og testet, fordi de havde symptomer på virusset.

To af de testede blev konstateret smittet, og af dem er den ene nu død.

Det er særligt farligt for ældre og kronisk syge at blive smittet med virusset.

For at inddæmme den eventuelle smitterisiko blev 20 medarbejdere sendt i hjemmekarantæne, efter at de to beboere var testet positive.

Det skyldes, at de havde givet pleje til de to beboere uden brug af værnemidler inden 11. marts, hvor medarbejder blev konstateret smittet.

Aarhus Kommune ved ikke, hvordan medarbejderen er blevet smittet.

Medarbejderen, som er nattevagt på plejehjemmet, havde ifølge Aarhus Kommune ikke været ude at rejse.

Søndag ved middagstid viste tal fra Sundhedsstyrelsen, at 864 personer er bekræftet smittet med coronavirus.

Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes dog at være højere.

Det hænger sammen med, at de danske myndigheder for nylig har skiftet strategi i kampen mod virusset.

Fokus er nu på at finde de mest syge og svage patienter, og derfor er det strategien, at det kun er dem - og derfor samlet langt færre - der nu bliver testet.

Ud over den 92-årige mand på Hørgården er også tre andre personer døde, mens de var smittet med coronavirus.

I de tre andre tilfælde kan det heller ikke med sikkerhed siges, om virusset var dødsårsagen.