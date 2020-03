Coronasmittet patient sendt tilbage på plejecenter

Region Hovedstaden har beklaget, at man sendte en potentielt smittet ind på et plejecenter

Da en beboer på plejecentret Højstruphave i Vallensbæk blev syg og fik symptomer på coronavirus, blev vedkommende kørt på hospitalet for at blive testet.

Men i stedet for at blive indlagt til testresultatet lå færdigt, blev beboeren sendt hjem igen. Hjem til andre ældre beboere, der ligesom den syge, er i risikogruppen.

Og det var en klar fejl, siger borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen (K) til sn.dk.

- Region Hovedstaden var ikke påpasselige nok, da de valgte at sende en potentiel smittet person hjem til en i forvejen sårbar gruppe, fortæller Henrik Rasmussen.

19. marts fik samtlige kommuner i Danmark et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem.

Men allerede 13. marts lukkede Vallensbæk Kommune ned for besøgene for at passe på de ældre.

Opretter modtagezone

Højstruphave består af i alt 36 plejeboliger. Region Hovedstaden har beklaget over for kommunen, at man sendte en potentielt smittet ind på et plejecenter.

- Jeg har været i dialog med regionsformanden og hun agerede hurtigt og professionelt, og de beklagede fejlen og ændrede deres procedure, siger borgmesteren til sn.dk.

For at tage ekstra forbehold har Vallensbæk Kommune valgt at lave en modtagezone for plejehjemmene, så der ikke kommer potentielt smittede ind på plejecentrene.

I alt er 1877 personer bekræftet smittet med corona i Danmark. 386 er indlagt - heraf 94 på intensiv afdeling. 78 af dem er i respirator. 41 personer er døde.

