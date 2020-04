Coronasmittet sygehusansat er død i Danmark

En medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der har været smittet med coronavirus, er død.

Det oplyser Bispebjerg Hospital på sin hjemmeside.

'Det er med stor sorg, at vi har modtaget oplysning om, at en medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er afgået ved døden efter at have været smittet med covid19,' udtaler hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Det er uvist, om den ansatte er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde på hospitalet, men vedkommende har arbejdet med patientkontakt i en afdeling med coronasmittede patienter.

'Vores tanker og dybeste medfølelse går til de pårørende. Dette minder os om, at der bag de daglige statistikker over COVID19 dødsfald altid er et menneske, der samtidig er et familiemedlem, en kæreste, en ven eller en kollega, der vil blive savnet,' udtaler Anne Jastrup.

Kolleger i sorg

Bispebjerg Hospital er klar til at tage hånd om kolleger og medarbejdere, der vil være påvirket af situationen.

'Jeg føler mig overbevist om, at vores medarbejdere også fortsat vil gøre deres bedste for patienterne og for at støtte hinanden som kolleger,' lyder det fra hospitalsdirektøren.

Hospitalet oplyser ikke yderligere om den ansattes identitet eller arbejde. Det er derfor uvist, om der er tale om en mand eller en kvinde, hvor gammel vedkommende blev, eller hvilken stilling den ansatte havde.

Coronasmittet læge død

Onsdag kunne Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oplyse, at en coronasmittet praktiserende læge fra Hvidovre er død.

Lægen døde efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling. Det fremgår ikke, hvor han skulle være blevet smittet.

Han efterlader sig en hustru, en mor, en bror, to voksne børn og et nyfødt barnebarn på to måneder.

Se også: Praktiserende læge død af coronavirus i Danmark