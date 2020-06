Coronasmittet tog partybus

Et søskendepar, der går på hver sin årgang, er blevet testet positive for corona på Tibberupskolen i Espergærde

Et søskendepar, der går i henholdsvis 9. og 7. klasse på Tibberupskolen i Espergærde, er blevet testet positive for corona.

Det er blevet konstateret, efter at begge har været i tæt kontakt med andre elever, skriver Helsingør Dagblad.

Forældrene fik lørdag besked om, at de var blevet testet positiv for covid-19.

- Allerede lørdag, da vi blev kontaktet af pigens forældre, lagde vi besked ud på skolens intranet og oplyste alle berørte elever og forældre om, hvordan situationen er, herunder en opfordring til, at alle, der har været i nærheden af pigen, lader sig teste, siger skoleleder Andreas Elkjær til Helsingør Dagblad.

På bakken med corona

I fredags holdt eleverne fra 9. klasse sidste skoledag, som involverede en tur i partybus fra skolen til Dyrehavsbakken.

Derfor kan de 30 personer, der tog bussen til Bakken, potentielt være smittet med corona.

Mandag formiddag fik skolen så endnu en bekymrende besked, da eleven fra 7. klasse også var blevet testet positiv med corona.

- Der er tale om et hændeligt uheld, der kan ramme alle. Hverken pigen eller hendes bror eller forældre har udvist symptomer. De har ikke haft mulighed for at forudse situationen og har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at lade sig teste, så snart de fik besked på, at de havde været i selskab med en, der siden blev testet positiv for coronavirus, siger Andreas Elkjær.

Dimission udskudt

Dimissionen for den pågældende 9. klasse skulle have foregået i starten af denne uge.

Det er nu udskudt til torsdag, ligesom det er for to andre 9. klasser på skolen.

Om det kan gennemføres torsda, er endnu uvist, da eleverne skal nå at blive testet to gange.

7. klassen på Tibberupskolen er siden mandag blevet undervist hjemmefra, fordi skolen ikke tog nogen chancer, da de fik besked om den smittede søster.