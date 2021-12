Coronatal slår igen rekord med knap 10.000 nye smittede

Det seneste døgn har 9999 borgere i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) torsdag i sin daglige opgørelse.

De 9999 smittetilfælde er det højeste antal registrerede på et døgn under epidemien. De foregående to døgn havde begge budt på rekordhøje tal. Senest blev der onsdag meldt om 8773 smittetilfælde.

Eskild Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, mener, at det bliver svært at vende udviklingen nu.

- Jeg tror, at man må indstille sig på, at det her er noget, som vi har meget svært ved at vende over julen, siger han.

De 9999 smittetilfælde, der er fundet fra onsdag til torsdag, er indsamlet blandt i alt 208.498 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Antallet af positive prøver i forhold til det samlede antal prøver giver for det seneste døgn en positivprocent på 4,80. Det vil sige, at næsten hver tyvende person, der har fået foretaget en PCT-test, har fået et positivt svar.

Det seneste døgn er der også foretaget 227.791 kviktest, som er de test, hvor man podes i næsen. Positive resultater herfra fremgår dog ikke af SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med testresultaterne.

På landets hospitaler er det samlede antal indlagte steget med ni til 517. Det er det højeste siden 1. februar.

Eskild Petersen forventer også, at det tal vil stige de kommende uger.

- Jeg tror, at vi kommer op på 600-700 indlagte inden nytår.

Han mener, at der er behov for at øge kapaciteten på sygehusene.

- Det kan være svært at se, hvordan man kan gøre det. Man kan få fat i sygeplejestuderende og lægestuderende, der må gå ind og fylde pladserne, hvis sygeplejerskerne bliver flyttet på intensivafdelinger, siger han.

Ud af de 517 indlagte er 61 indlagt på intensiv, og af dem får 42 hjælp af en respirator. Sammenlignet med onsdag er det fem færre på intensiv og én færre, der får hjælp af respirator.

Yderligere 12 smittede personer er døde. Det vil sige, at der nu er i alt 3051 smittede, der er døde under epidemien.

Sundhedsmyndighederne har indkaldt til pressebriefing torsdag klokken 17.30. Her vil de give en status på coronasituationen med fokus på spredningen af Omikron-varianten.

Desuden har statsminister Mette Frederiksen skrevet på Facebook, at hun mener, at nye tiltag er nødvendige.