Coronatest bliver adgangsbillet: Elever håber på lokale teststeder

En negativ coronatest bliver fra næste uge adgangsbilletten for blandt andre elever i 3.g og 2.hf i Nordjylland og Vestjylland til at møde op på deres ungdomsuddannelse.

Planen er, at eleverne skal møde med en negativ coronatest, som de har fået taget på et testcenter.

- De får alle besked om, at de skal kunne fremvise en negativ test taget hos et af de eksisterende testcentre, og som ikke må være mere end 72 timer gammel, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

Hvis eleverne ikke kan fremvise en negativ test, får de ikke adgang til skolen og bliver noteret som fraværende.

Langt de fleste gymnasieelever vil bakke op om kravet, forventer Ingrid Kjærgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

- Det er en pris, som langt størstedelen af eleverne vil være klar til at betale.

- Det er altafgørende at komme væk fra den virtuelle undervisning og tilbage til den fysiske skole, siger hun.

Mens der for folkeskoleeleverne bliver arrangeret test ved skolen, skal eksempelvis gymnasieeleverne selv sørge for at blive testet på nærmeste teststed.

Det kan ifølge gymnasieelevernes formand give udfordringer for nogle elever.

- Det kan ikke nytte noget, at vi skal bruge timevis hver uge på at blive transporteret til og fra teststeder.

- Så vi håber på, at der bliver lavet et mere fintmasket net af testfaciliteter, der sikrer, at alle elever har nem adgang til de test, der nu bliver et krav, siger Ingrid Kjærgaard.

Hos Danske Gymnasier er håbet også, at der kan blive et testtilbud i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne.

- De første uger vil det være sådan, at eleverne skal benytte de testmuligheder, der allerede findes.

- Men senere er det planen, at skolerne overtager testforpligtelsen. Præcis hvordan det setup bliver, ved vi ikke endnu, siger Birgitte Vedersø.

Hun forestiller sig også, at det på sigt kan blive den enkelte elev, som tester sig selv.

- Med nye og nemmere testformer kan man forestille sig, at det i højere grad bliver selvtest, siger Birgitte Vedersø.

I Østrig er det indført, at nogle elever eksempelvis poder sig selv med en vatpind i næsen to gange om ugen.

Også på Bornholm bliver der fra næste uge åbnet for elever på ungdomsuddannelserne.

Her er det ikke kun afgangselever, men alle elever, der bydes velkommen.

Ligeledes med et krav om to ugentlige test.