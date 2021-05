Coronatest- og vaccinationssider lukker midlertidigt

Det vil ikke være muligt at bestille tid til hverken coronaprøver eller vaccination mod covid-19 natten til mandag.

Test- og vaccinationshjemmesiderne lukker midlertidigt, da der skal foretages en teknisk opdatering i tidsrummet søndag 30. maj klokken 22 til mandag den 31. maj klokken 06.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen på sin hjemmeside.

Det drejer sig om hjemmesiderne coronaprover.dk og vacciner.dk, der bliver brugt til at bestille tid til henholdsvis PCR-test og vaccination mod covid-19.

Det seneste døgn er der ifølge tal fra Statens Serum Institut blevet foretaget 149.048 PCR-prøver, som er de test, hvor der podes i halsen.

Samtidig er der blevet foretaget 531.339 antigentest, der også er kendt som lyntest. Her bliver der podet i næsen i modsætning til PCR-testen, hvor der bliver podet i halsen. .

Siden coronapandemien ramte Danmark, er der blevet foretaget 32.494.298 PCR-test blandt 4.851.403 personer. Der har blandt disse været i alt 278.396 bekræftede tilfælde.

Derudover er der blevet foretaget i alt 21.537.020 lyntest.

Det seneste døgn har yderligere 49.281 borgere fået første vaccinestik. Det betyder, at over to millioner nu har fået mindst et stik, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det svarer til 34,8 procent eller godt en tredjedel af befolkningen.

Over 1,2 millioner er blevet færdigvaccineret – svarende til 21 procent eller godt en femtedel.

Ifølge den nuværende vaccineplan forventes alle voksne danskere at være færdigvaccinerede ved udgangen af august 2021.