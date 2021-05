Coronatest skal give hurtig opsporing af lumsk mutation

Myndighederne har taget et nyt værktøj i brug. Det skal sikre hurtigere opsporing af coronamutationen med navnet E484K.

Det skriver Statens Serum Institut i en nyhed på sin hjemmeside.

E484K er en mutation, der kan give nedsat følsomhed over for antistoffer.

Mandag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at denne mutation var fundet i kombination med den britiske coronavariant B117.

Mutationen, der var konstateret hos medarbejdere på en virksomhed i hovedstadsområdet, havde ført til intensiveret smitteopsporing.

Det nye værktøj er en PCR-test - den man kan blive podet i halsen med - kaldet delta-3.

Det er en videreudvikling af et eksisterende værktøj - kaldet delta-2 - som blev sat i drift tidligere på året.

Med testværktøjet kan man på kort tid se, om en positiv coronaprøve tilhører en af de forskellige virusvarianter, som myndighederne holder særligt øje med.

- Der kommer hele tiden nye varianter til i epidemien, og vi vil også fremadrettet gå det i møde ved løbende at udvikle nye delta-PCR-test, der inkluderer dem, siger direktør Anne-Marie Vangsted, Testcenter Danmark.

Når myndighederne holder et skarpt øje med udbredelsen af E484K, hænger det sammen med, at den er mere modstandsdygtig over for antistoffer.

Antistoffer bliver som regel dannet, efter at man har været syg med coronavirus, eller efter at man er blevet vaccineret mod virusset.

De er kroppens forsvar mod at blive syg, hvis man bliver smittet med virusset.

Der er dog ikke noget, der ifølge Statens Serum Institut tyder på, at de godkendte vacciner mod covid-19 ikke virker på mutationen.

- Samlet forventes godkendte vacciner fortsat at have effekt over for nuværende virusvarianter, som bærer E484K-mutationen, skriver SSI.