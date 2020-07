Coronatestcentre fortsætter til slut 2021

De 17 testcentre, hvor man tester for coronavirus, er kommet for at blive en god rum tid endnu.

Det har sundhedsmyndighederne besluttet, skriver Sjællandske.

Det var meningen, at centrene skulle fjernes efter et halvt år fra 1. maj, men nu bliver centrenes levetid forlænget frem til udgangen af 2021.

- Men nu har myndighederne vurderet, at der fortsat vil være behov for test - også næste år. Derfor lyder opgaven nu på, at vi tester frem til udgangen af 2021, siger direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen, til Sjællandske.

Hvide telte erstattes: - Der arbejdes på mere permanente løsninger

Det har tidligere været fremme, at man arbejder på mere permanente løsninger på testcentrene, der lige nu befinder sig i hvide telte rundt om i landet.

For når først vinteren kommer, bliver det for koldt i teltene, og derfor arbejder man blandt andet på, at der skal laves bygninger til centrene.

De mere permanente løsninger kan også være testbiler, der kan køre ud til eksempelvis ældre på plejehjem, og der vil også komme stationære teststationer.