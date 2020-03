Coronaudbrud får CBS til at flytte alle eksamener online

Studerende på CBS, Copenhagen Business School, skal ikke sidde ansigt til ansigt med underviser og censor under de næste måneders eksamener.

På grund af coronaudbruddet har CBS besluttet, at både undervisning og eksamener vil foregå online.

- CBS er godt i gang med at omlægge alle vores undervisnings- og eksamensaktiviteter til online. Vi forventer, at alle studerende kommer til at færdiggøre semesteret som planlagt, bare online, siger uddannelsesdekan Gregor Halff i en pressemeddelelse.

Det kommer til at gælde alle eksamener resten af semesteret.

- Det vil sige, hvis nedlukningen af campus og eksamenslokaler ophæves inden udgangen af juni, så skal man alligevel til eksamen online, siger Gregor Halff.

11. marts annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at store dele af Danmark skulle lukke ned. Det gælder institutioner, skoler og uddannelser i foreløbigt 14 dage.

Nedlukningen er den 23. marts blevet forlænget til og med 13. april.

Forsknings- og Uddannelsesministeriet har givet CBS og de øvrige danske universiteter dispensation til at gennemføre eksamener online til og med juni.