Coronaudbrud i dansk børnehave

Fire medarbejdere og ni børn er konstateret smittet med covid-19 i Børnehaven Blomstergården i Vorgod-Brande i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Smitten har ramt alle børnehavens fire stuer.

Det skriver TV 2.

Smitten blev opdaget tirsdag morgen, da en af børnehavens medarbejdere testede positiv. Herefter blev alle forældrene kontaktet.

- Superærgerligt

Jane Petrea Kirkegaard, der er leder af børnhaven, mener ellers, at man har været ekstra forsigtige.

- Det er da superærgerligt, fordi vi faktisk har undgået smitte hele vejen igennem. Jeg er da ked af, at det er hele huset, der er ramt, fordi vi blandet andet stadigvæk har opdelt legepladsen, selvom vi ikke behøver, siger hun til TV 2.

Børnhavens 75 børn og 15 ansatte er nu blevet bedt om lade sig teste.

Skal have negative svar

Onsdag fungerer børnehaven igen som normalt, da flere af børnene og medarbejderne har nået at få en negativt testresultat.

Alle børn og medarbejdere kan komme tilbage i børnehaven, når de er uden smitte.

- Jeg forventer, at en hel del børn får et negativt testsvar i morgen, men der også er nogen, der har valgt at holde deres børn hjemme resten af ugen af forsigtighedshensyn, siger Jane Petrea Kirkegaard.

Allerede da smitten blev konstateret, valgte nogle af forældrene at hente deres børn før normal tid.