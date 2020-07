Coronaudbrud: Nu giver Spanien klar besked

Trods en stigning i antallet af smittede med coronavirus i Spanien, hævder de spanske myndigheder, at virussen er under kontrol

Flere lande inklusiv Norge har valgt igen at fraråde rejser til Spanien, efter at antallet at smittede med coronavirus er steget i landet.

I alt har Spanien 47,05 smittede per 100.000 indbyggere i de seneste 14 dage, viser tal fra de spanske sundhedsmyndigheder, hvilket er mere end dobbelt så højt, som de norske myndigheder tillader, skriver norske VG.

Alligevel hævder de spanske myndigheder nu, at virussen er under kontrol, og landet arbejder nu på, at flere af de lande, der har genindført restriktioner over for landet, skal gøre en undtagelse.

- Smitteudbruddet er lokaliseret, isoleret og under kontrol. Spanien er et trygt land. Vi respekterer afgørelsen i Norge, og vi er i kontakt med de norske myndigheder, skriver Udenrigsministeriet i Spanien i en mail til VG.

I øjeblikket skal nordmænd i 10 dages karantæne, hvis de vender hjem fra Spanien.

Det maksimale antal smittede, som de norske myndigheder accepterer, er 20 smittede per indbygger. I alt har syv regioner i Spanien flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Det gælder for regionerne Aragón, Catalonien, Navarra, La Rioja, Baskerlandet, Madrid og Murcia.

Også Spaniens udenrigsminister, Arancha González Laya insisterer på, at Spanien er udbruddet under kontrol.

- Spanien er trygt. Det er trygt for spaniere, og det er trygt for turister, sagde udenrigsministeren søndag.

Udenrigsministeriet i Danmark har ikke genindført restriktioner i forhold til rejser til Spanien. Her lyder det, at man skal være 'ekstra forsigtig' for at minimere risikoen for at blive smittet.

Rejser du til Aragón råder Udenrigsministeriet til, at du er 'særligt opmærksom' grundet høje smittetal.

'Personer, der rejser til Danmark efter ophold i regionen Aragón, opfordres derfor til at lade sig teste for COVID-19 ved ankomst til Danmark, men rejsevejledningen for Spanien forbliver gul (ekstra forsigtighed)', skriver Udenrigsministeriet.

Skal du til Barcelona i Catalonien, opfordrer de spanske myndigheder til, at du bliver hjemme, medmindre du har vigtige ærinder.

