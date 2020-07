Coronaudbrud på dansk slagteri

30 medarbejdere er i karantæne, efter at tre medarbejdere er blevet testet positive for coronavirus på Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Danish Crown har valgt at lukke en hel afdeling og har bedt 80 medarbejdere om at blive testet. Virksomheden har desuden kontaktet myndighederne for at få oplyst, om alle 900 medarbejdere bør testes.

- Det er vigtigt at understrege, at covid-19 ikke smitter gennem fødevarer. Når vi reagerer så kontant, som vi gør, er det, fordi vi allerede i marts lavede en klar plan for, hvad vi gør, når en medarbejder konstateres smittet med covid-19. Den plan bygger på en hurtig opsporing af mulige kontaktpersoner og blev udbygget med tests, som følger myndighedernes anbefalinger, efter det blev muligt for alle at bestille en test, fortæller Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

I søndags blev Danish Crown informeret om, at en medarbejder havde fået konstateret coronavirus. Mandag eftermiddag blev endnu en medarbejder konstateret smittet. Han havde meldt sig syg mandag morgen og var blevet testet søndag, fordi han følte sig syg.

Den tredje medarbejder blev konstateret smittet med coronavirus tirsdag morgen efter en test mandag.

- Lige nu handler det om at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå yderlige spredning af smitte. Det er uklart, hvordan medarbejderne er blevet smittet, og vi ved heller ikke, om der er sket spredning på slagteriet, men for at sikre os bedst muligt har vi valgt at lukke den pågældende afdeling ned indtil videre, og vi er i tæt dialog med myndighederne, så vi sammen får lavet en så effektiv indsats som muligt, siger Per Laursen.