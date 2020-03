Coronaudbrud udskyder konfirmationer landet over

Der er ikke taget stilling til, om også konfirmationer efter påske bliver udskudt for at bremse coronasmitte

Konfirmationer til og med påsken bliver udskudt på grund af risikoen for at sprede coronavirus.

Det skriver Københavns Stift på sin hjemmeside på vegne af landets biskopper.

Biskopperne følger løbende regeringens udmeldinger om tiltag, der skal begrænse smittespredning.

Om konfirmationer efter påske også bliver aflyst, er der endnu ikke taget stilling til. Præster og konfirmandfamilier bør dog indstille sig på, at det også kan blive nødvendigt at udskyde konfirmationer, som ligger efter påske.

Det vil blive meldt ud hurtigst muligt, hvis der bliver behov for at udskyde yderligere konfirmationer.

Alle gudstjenester er aflyst

Siden onsdag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede, at landet lukker delvist ned, er alle gudstjenester blevet aflyst. Det gælder i første omgang i 14 dage.

Det kunne Kirkeministeriet torsdag oplyse til Ekstra Bladet.

Begravelser finder sted under andre former. Og anbefalingen fra biskopperne er, at også dåb og vielse bør udskydes hvis muligt. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.

Corona kan udskyde bryllupper og begravelser

Se også: Præst streamer gudstjeneste fra dagligstuen