Coronavirus: 22 med relation til fly fra Pakistan konstateret smittet

I relation til det fly fra Pakistan, der landede i Københavns Lufthavn 6. juni, er der aktuelt konstateret 22 smittede.

Det skriver Styrelsen for Patiensikkerhed.

18 af de smittede var ombord på flyet, mens fire andre er nære kontakter, der ikke var på selve flyet.

De er efterfølgende blevet smittet af en eller flere andre, der var på flyet.

Alle relevante personer er kontaktet og orienteret om alle forholdsregler af styrelsen.

Vi arbejder intenst på at stoppe alle smittekæderne, så virussen ikke breder sig yderligere. I alle sager fortsætter smitteopsporingsarbejdet, hver gang en ny person med relation til en konkret begivenhed testes positiv. Det er fortsat helt afgørende, at de generelle anbefalinger også overholdes så smitten angribes fra flere sider, siger Anette Lykke Petri, overlæge og konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har man været på flyet, opfordres det til, at man er ekstra opmærksom på symptomerne for covid-19 og booker tid hos lægen.

- Man skal ikke møde uanmeldt op i lægens konsultation, da man kan risikere at smitte andre i venteværelset, siger Anette Lykke Petri.

Kommer man hjem fra udlandet, opfordrer myndigheder stadig til, at man holder sig hjemme i 14 dage.