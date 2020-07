Coronavirus: Californien lukker ned igen

Californien lukker barer, biografer, zoologiske haver, museer og indendørsservering på restauranter over hele delstaten.

Det meddeler guvernør Gavin Newsom på Twitter. Det sker som reaktion på, at antallet af corona-smittetilfælde stiger 'på et alarmerende niveau', skriver han.

I de værst ramte områder af Californien lukker fitnesscentre, frisører og kirker også. Det gælder mindst 30 amter, skriver Newsom i et andet tweet.

Det er mindre end to uger siden, at guvernøren besluttede at lukke for indendørs servering i barer og restauranter i store dele af delstaten. Tiltaget blev indført i 19 amter, hvor 70 procent af befolkningen bor.

Men nu er det altså udvidet til at gælde hele Californien.

Det kommer samtidig med, at adskillige amter oplever et stort pres på hospitalsvæsnet, i takt med at antallet af coronapatienter stiger. Det gælder også storbyerne Los Angeles og dele af San Francisco Bay Area.

Antallet af coronapatienter, der har fået brug for hospitalsindlæggelse, er steget med 28 procent i de seneste to uger. Der er registreret en 20 procent stigning i antallet af patienter, der er indlagt på intensivafdeling.

Det meddeler Newsom på et online pressemøde mandag.

Den udbredte coronasmitte har også fået to af Californiens største skoledistrikter, Los Angeles og San Diego, til at beslutte, at der kun vil være onlineundervisning i det kommende skolehalvår.

Delstaten har nu i gennemsnit over 8000 nye smittetilfælde dagligt. Det er over det dobbelte af, hvad der dagligt blev registreret for en måned siden.

Californien er USA's mest folkerige delstat med omkring 40 millioner indbyggere.

På nuværende tidspunkt er der bekræftet knap 332.000 tilfælde af coronasmitte. Det er det næsthøjeste for nogen delstat i USA, kun overgået af New York.