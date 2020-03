Coronavirus: De danske grænser lukker

Følg Ekstra Bladets livedækning her

Alt passagertrafik lukker til og fra Danmark fra lørdag 12.00, fortæller Mette Frederiksen fredag på et pressemøde.

- Fra i morgen klokken 12 lukker de danske grænser midlertidigt. Det vil stadig være muligt at transportere fødevarer, medicin og andre nødvendige varer til Danmark.

- Alle turister og udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et formål i Danmark, får ikke lov til at komme ind i Danmark. Danskere vil altid få lov til at komme ind i Danmark.

- Den fulde grænsekontrol vil først være oppe at køre om nogle dage.

Mette Frederiksen oplyser, at politiet og Forsvaret kommer til at tage sig af grænsekontrollen.

- Grænsekontrollen løber til og med påske. Altså til og med 13. april.

- Vi har orienteret vores nabolande Tyskland, Sverige og Norge om vores beslutning.

Man vil blive afvist ved grænsen, hvis man ikke kan bevise, at man har et formål som eksempelvis arbejde i landet.

Tydelig kontrol

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved pressemødet fortalte videre:

- Kontrollen vil være tydelig ved alle væsentlige grænseovergange.

- Samtidig siger vi nu, at man kun kan rejse ind, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål.

Det gælder eksempelvis arbejde i Danmark.

- Vi kommer til at se bilkøer ved vores grænser og ved lufthavnene. Vi kommer til at se hel eller delvis lukning af nogle fly-, færge- og togruter.

Mindre grad Norge

Thorkilde Fogde, rigspolitichef, siger videre, at det hovedsageligt drejer sig om grænserne til Tyskland og Sverige og i mindre grad Norge.

- Det er en stor opgave at løse.

- Vi går i gang fra i morgen med at lukke for persontrafikken og lade den tunge trafik passere.

Lukningen her handler ikke om, at nedlukningen af det offentlige Danmark skal fortsætte indtil 13. april. Nedlukningen af eksempelvis skoler er fortsat alene planlagt til at vare i to uger fra på mandag.