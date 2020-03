Coronavirus: Derfor må de vælte ind

Mandag på et pressemøde i Udenrigsministeriet blev direktør i ministeriet Erik Brøgger spurgt indtil, hvordan det kan være, at udenlandske turister kan vælte ud fra lufthavnen, ned i metroen og ud i det danske samfund, mens danskere, der vender hjem fra risikoområder, anbefales at gå i 14 dages karantæne.

Spøgelses-fly fra Milano

- Det er klart, at om det er en dansker eller italiener, der kommer hertil, så skal de holde sig indendøre, hvis de er smittede, siger Erik Brøgger.



- Hvis de gerne vil til Danmark, så må de gerne det, men hvis de er smittede, så skal de være indstillede på at tilbringe 14 dage på et hotelværelse eller i et sommerhus et sted.

Dansk hospital klar med coronaafdeling i tre etager

Håber de holder sig væk

Og med det budskab regner Erik Brøgger med, at de fleste holder sig væk fra Danmark, men det er, som Ekstra Bladet blandt andet kunne berette søndag aften i Københavns Lufthavn, ikke tilfældet.

Begrundelsen til dette skal ifølge Erik Brøgger findes i, at man ikke har den samme form for oplysning i lande uden for Danmark, og at de danske myndigheder kæmper med at komme igennem til udenlandske turister.

Desuden har man ikke samme mængde kontakt til udenlandske journalister fra myndighedernes side som til danske til at sprede informationer om anbefalinger i Danmark.

Ifølge direktøren vil man nu igangsætte nye informationsstrategier, hvor man med brochurer og pjæcer håber på, at man gennem oplysning kan få folk til at gå i frivillig karantæne.

- Vi har ærligt sværere ved at trænge igennem til dem end til danskerne, siger Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Bødestraffe og husarrest: Kinas skrappe inddæmningsmetoder

Sendt på coronaorlov? Her er dine rettigheder

20 myter om coronavirus: Her er fakta