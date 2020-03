Coronavirus: Fire indlagt på intensiv med coronavirus

Følg Ekstra Bladets livedækning her

På et pressemøde fredag i Sundheds- og Ældreministeriet kom det frem, at fire danskere er intensiv afdeling. Desuden er 23 danskere yderligere indlagt på hospitalet som følge af coronavirus.

I alt er 801 danskere smittet med virussen.

Regeringen vil samtidig stoppe hamstring af medicin, fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

- Onlinevirksomheder har meldt ind om decideret hamstring. Derfor vil man fremover kun kunne købe én pakke håndkøbsmedicin per aktiv stof, siger han.

Regulering

Til stede var Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, formand for Danske Regioner Stephanie Lose, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Brostrøm uddybede, at man vil 'regulere' ambulant aktivitet.

- Man kan aflyse telefonkontakt til patienter og udlægge ambulant behandling til praktiserende læger i en periode.

- Vi hører fra den almene praksis, at de får mere kapacitet nu, fordi vi undersøger folk for coronavirus i andre steder, siger Søren Brostrøm.

Har fortalt videre, at myndighederne nu kommunikerer på otte sprog om initiativerne mod corona-virus. Heriblandt farsi, arabisk, tysk og polsk.

Aflyste operationer

Det er uvist, hvor mange der vil få aflyst operationer som følge af corona-virus, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

- Man vil begynde at aflyse i næste uge. Det vil stige i takt med, at man skal have frigjort kapacitet.

- Det vil være en vurdering på den enkelte sygehusenhed, hvor mange operationer der må aflyses for at frigøre personale og fysisk plads til danskere, der er smittede, Stephanie Lose.