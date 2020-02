Coronavirus giver milliardlussing

Det internationale luftfartsselskab Air France-KLM regner med, at et udbrud af sygdom som følge af coronavirus i Kina kan komme til at koste koncernen mere end 1,5 milliarder kroner.

Det skriver Air France-KLM i sit årsregnskab for 2019, som er lagt frem torsdag.

Air France-KLM er det første af de store europæiske luftfartsselskaber, der kommer med sit årsregnskab for 2019.

Årsregnskaberne er for mange store selskaber første gang, de giver en indikation af, hvad de økonomiske omkostninger af coronaudbruddet i Kina bliver.

Det skyldes, at selskaber i årsregnskaber også skriver noget om forventningerne til næste år.

Air France-KLM noterer sig, at et stop for flyvninger til Kina i februar og marts i 2020 kommer til at koste mellem 150 til 200 millioner euro. Det svarer til et spænd på mellem 1,1 og 1,5 milliarder kroner.

Men som Air France-KLM selv noterer, bygger det regnestykke på at flyvningerne kan genoptages for fuld kraft i april.

Air France-KLM er en gigant i flybranchen, der er en sammenlægning af franske Air France og hollandske KLM i 2004. De to dele operer stadig som separate forretningsben med egne division for godstransport.

På passagersiden har Air France-KLM solgt flere billetter. Her blev det til over 104 millioner flyvninger i 2019.

I flybranchen er et af de vigtigste nøgletal, hvor meget et selskab tjener per passager - og her klarede Air France-KLM's sig en lille smule dårligere end i 2019.

I det store billede har Air France-KLM i 2019 haft et overskud på over 10 milliarder kroner.

Skandinaviske SAS kommer med sit regnskab 26. februar. Sydbanks luftfartsanalytiker Jacob Pedersen er overrasket over størrelsen på Air France-KLM's estimat. Det lover ikke godt for branchen, mener han.

- For mig at se understreger det, at de svageste flyselskaber med flyvninger til Kina kan komme ud i store vanskeligheder i de næste måneder, siger han.