Coronavirus: Hele Italien lukker ned

De strikse regler, som allerede gør sig gældende i Lombardiet, er nu udvidet til hele landet.

Det skriver Italiens to største aviser Corriera Della Serra og La Repubblica.

Nedlukningen får betydning for landets 60 millioner indbyggere og betyder blandt andet, at man skal bevise, at man har en relevant grundlag til at bevæge sig mellem regionerne i landet, og at man ikke har nogen sygdomstegn.

Derudover er offentlige forsamlinger blevet gjort forbudt heriblandt lukkes biografer, teatre, fitnesscentre, barer og diskoteker, mens alle bryllupper og begravelser aflyses.

Tidligere mandag blev alle offentlige sportsaktiviteter samt Serie A ligeledes aflyst frem til 3. april.

Alle skoler og universiteter holdes lukket også lukket frem til 3. april.

Ifølge Johns Hopkins Universitys kortlægning over coronavirussen, har Italien i alt 9172 smittetilfælde, 463 dødsfald og 724 er blevet meldt raske.

Det er Italiens præsident Giuseppe Conte, der har taget det drastiske skridt at lukke ned i landet.

Han gør det ifølge Reuters for at mindste udbredelsen af coronavirus og sikre, at der færrest mulige af landets svage borgere, der bliver smittet.

